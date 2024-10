VIDÉO. Trafic de drogue à Avallon : la maire Jamilah Habsaoui, de retour en poste, sort de son silence

Après l'allègement de son contrôle judiciaire, et trois jours avant de retrouver ses fonctions en conseil municipal, la maire d'Avallon Jamilah Habsaoui s'exprime publiquement, ce vendredi 11 octobre.

L'essentiel du jour : notre sélection exclusive Chaque jour, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L'essentiel du jour : notre sélection exclusive". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

C'est une vidéo de 2 minutes, filmée à la mairie d'Avallon. Jamilah Habsaoui, la maire, s'exprime derrière son bureau, en tee-shirt blanc et veste noire. Au-dessus d'elle : un portrait de Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France.

Cette allocution est publiée à trois jours du prochain conseil municipal d'Avallon, lundi 14 octobre, dans lequel Jamilah Habsaoui va donc siéger dans le cadre de l'allègement de son contrôle judiciaire. Le parquet d'Auxerre avait 10 jours pour interjeter appel de cet allègement, ce quil n'a pas fait, selon l'entourage de la maire.

Voici l'allocution, en intégralité, de Jamilah Habsaoui.

Les mots de Jamilah Habsaoui

"Chers Avallonnais, chères Avallonnaises. Depuis maintenant six mois, je suis mise en examen dans une affaire de stupéfiants. Jusqu'ici, je ne m'étais jamais exprimée.

Je crois en effet profondément à la justice, mais aussi à la vérité, et considère comme une évidence ma totale innocence dans ce dossier judiciaire. Elle sera reconnue en temps voulue. Jamilah Habsaoui 11 octobre 2024

Mais d'ores et déjà, et même si l'instruction n'est pas encore close, je peux enfin reprendre mon activité professionnelle et l'intégralité de mes fonctions d'élue. Je le fais donc en conscience, libre et attentive.

Il va de soi que je m'exprimerai sur le fond de cette affaire le moment venu, quand je serai officiellement lavée de tout soupçon.

En attendant, je resterai fidèle à ma ligne de conduite, qui consiste à faire confiance à la justice.

Il ne m'échappe évidemment pas que la mise en cause, dans cette procédure, de mes deux frères, peut interroger et troubler. Je rappelle simplement que nous ne sommes pas responsables de nos proches, même si les conséquences de leurs actes individuels peuvent être graves et douloureux. Jamilah Habsaoui 11 octobre 2024

C'est ainsi que, par pudeur, je ne m'exprimerai pas sur ma famille, ce que chacun peut entendre.

Je tiens cependant à rappeler que j'ai toujours condamné et que je condamne sans équivoque, avec la plus grande fermeté, ce fléau absolu que représente le trafic de drogue.

Sachez que je ne suis animée par aucun sentiment de revanche, malgré le défermement de voyeurisme, de haine, de sexisme et de racisme dont j'ai été victime. Jamilah Habsaoui 11 octobre 2024

Qu'il me soit permis de remercier, du fond du coeur, les Avallonnais et Avallonnaises et bien au-delà, pour leur soutien et dignité tout au long de cette épreuve.

Soyez assurés de ma profonde peine pour notre ville devant le rouleau-compresseur médiatique, souvent populiste, parfois aveugle.

Soyez assurés de ma totale détermination à travailler et poursuivre nos projets, lesquels, grâce au sérieux de mon équipe municipale et de nos agents, que je remercie vivement, n'ont connu aucune interruption. Rien ne me détournera des responsabilités pour lesquelles vous m'avez fait confiance."

Retour sur une affaire hors-normes

Jamilah Habasoui a été mise en examen et incarcérée au printemps 2024 dans une affaire de trafic de drogue, qui vise également deux de ses frères, Rachid et Benaïssa.

La maire d'Avallon et six autres personnes ont été interpellées le 7 avril, après une vague de perquisitions, dont une dans le pavillon familial des Habsaoui, quartier de la Morlande. À l'intérieur du cabanon de jardin : 70 kilos de résine de cannabis conditionnés en "savonnettes". Dans un coffre-fort stocké au sous-sol : 1 kilo de cocaïne.

Des gendarmes de l'Yonne au cours d'une perquisition à la maison familiale de la maire d'Avallon Jamilah Habsaoui, dans le cadre de l'opération "place nette", le 8 avril 2024. • © AUDREY CHAMPIGNY / FRANCE TÉLÉVISONS

Contrairement à ce qui a été écrit dans de nombreux médias, et comme France 3 Bourgogne vous le révélait, les 20 lingots d'or (seuls deux s'avéreront authentiques après analyses) n'ont été pas découverts dans le pavillon familial, mais au domicile de l'un des frères de Jamilah Habsaoui. Idem pour l'argent liquide - plus de 7000 euros - saisi en majorité chez l'un des deux frères de l'élue.

► À LIRE AUSSI : Les lingots d'or et l'argent n'ont pas été saisis chez la maire d'Avallon : révélations dans l'affaire Jamilah Habsaoui

Jamilah Habsaoui a toujours clamé son innocence. Une thèse confirmée par son frère, Rachid, qui déclaré via son avocat que sa soeur était hors de cause. "Il dit qu'il a servi de nourrice dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, dont il n'est pas le chef de réseau. Les stupéfiants étaient conservés à l'insu et sans le consentement de sa soeur", rapporte maître César Lauwerie.

Affaire de la maire d'Avallon : César Lauwerie, avocat de Rachid Habsaoui (12 avril 2024) • © France Télévisions

Les grandes dates de l'affaire