Trafic de drogue à Avallon : la maire Jamilah Habsaoui, autorisée à revenir dans l'Yonne, va reprendre ses fonctions

L'interdiction de paraître dans l'Yonne est levée pour la maire d'Avallon. Jamilah Habsaoui, mise en examen dans une affaire de trafic de drogue, devrait reprendre ses fonctions prochainement.

"C'est une avancée significative dans le dossier". Ces mots sont ceux de Me Florian Grigis, l'un des avocats de Jamilah Habsaoui. La maire d'Avallon, mise en examen dans une affaire de trafic de stupéfiants, voit son contrôle judiciaire "modifié" et la levée de l'interdiction de paraître dans l'Yonne.

D'après son avocat, Jamilah Habsaoui devrait donc reprendre ses fonctions de maire très prochainement. Jusqu'à présent, son contrôle judiciaire lui imposait de ne pas séjourner dans l'Yonne, ce qui l'empêchait de facto de siéger physiquement en mairie d'Avallon. Le 13 mai, l'élue s'était "mise en retrait" et c'est sa première adjointe, Léa Coignot, qui assurait depuis la fonction de maire.

Elle a toujours clamé son innocence

Jamilah Habsaoui avait été incarcérée début avril à la maison d'arrêt d'Auxerre, et était sortie de détention provisoire le 14 mai. 70 kilos de résine cannabis avaient été saisis à Avallon, conditionnés en "savonnettes", dans un pavillon du quartier de la Morlande, maison familiale des Habsaoui. L'affaire avait fait grand bruit, dans le cadre des opérations "Place nette XXL".

Mais, contrairement à ce qui a été écrit dans de nombreux médias, et comme France 3 Bourgogne vous le révélait, les 20 lingots d'or (seuls deux s'avéreront authentiques après analyses) n'ont été pas découverts dans le pavillon familial, mais au domicile de l'un des frères de Jamilah Habsaoui. Idem pour 'argent liquide - plus de 7000 euros - saisi chez les deux frères de l'élue.

La maire d'Avallon (Yonne) Jamilah Habsaoui, le 8 février 2024 au conseil régional à Dijon (Côte-d'Or). • © J.-C. TARDIVON / MAXPPP

Jamilah Habsaoui a toujours clamé son innocence et "elle garde confiance en la justice", d'après Me Florian Grigis. Le frère de l'élue, Rachid Habsaoui, lui-même mis en examen dans cette affaire, a déclaré via son avocat que sa soeur était hors de cause. "Les stupéfiants étaient conservés à l'insu et sans le consentement de sa soeur", précisait alors son avocat Me César Lauwerie.

L'instruction reste en cours. Quelles charges seront retenues au final contre Jamilah Habsaoui ? Qu'ont donné les analyses ADN sur les scellés ? Ces questions restent entières, alors que six personnes sont toujours mises en examen dans cette affaire. À ce jour, une seule demeure en détention provisoire.

