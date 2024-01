VIDÉO. Arkéa Ultim Challenge Brest 2024. Les 6 skippers ont franchi la ligne de départ pour leur tour du monde en solitaire

Cette fois, c'est parti, c'est le grand jour ! Les 6 skippers engagés dans l'Arkéa Ultim Challenge s'élancent pour un tour du monde en solitaire sur leurs géants des mers. 45 jours pour passer 3 caps et revenir à Brest, c'est leur objectif. Tous sont déjà dans leur bulle, prêts à en découdre. Suivez le départ en direct !

En début de matinée, ils ont dit au revoir à leurs proches, avant d'appareiller sur leurs immenses voiliers de course. Charles Caudrelier, Armel Le Cléac'h, Thomas Coville, Anthony Marchand, Tom Laperche et Eric Péron ont ensuite pris la direction de la rade de Brest où ils peaufinent leurs derniers réglages et se concentrent pour le départ qui sera donné vers 13h30. Leurs équipiers devront quitter les bateaux juste avant, en se jetant à l'eau.

Le départ minute par minute

14h : C'est la fin de notre direct. Un point sur le classement après les premières minutes de course : 1/ Tom La Perche 2/ Armel Le Cléac'h 3/ Charles Caudrelier 4/ Anthony Marchand 5/ Thomas Coville 6/ Eric Péron

13h42 : Armel Le Cléac'h sur Banque Populaire a pris le départ en tête. Les bateaux les plus rapides avancent pour l'instant à 25 nœuds.

13h40 : Peu de vent, mais certains Ultim commencent à décoller grâce à leurs foils. C'est le cas de Gitana.

13h30: Les 6 Ultim franchissent la ligne de départ sans encombre. Ils ont maintenant au maximum 100 jours pour effectuer leur tour du monde et revenir à Brest.

13h22 : on est entré dans la période des 8 minutes avant le départ. Les coéquipiers commencent à quitter les bateaux. Certains en se jetant à l'eau. C'est le cas de l'équipage d'Actual.

13h20 : Après l'émotion du départ des quais, les skippers sont désormais dans leur bulle. Armel Le Cléac'h est prêt pour le départ. Il l'explique par liaison radio :

13h15 : Les 6 bateaux sont rassemblés à proximité de la ligne de départ dans l'anse Bertheaume. Charles Caudrelier a profité de l'attente avant le départ pour faire une petite sieste. Il l'explique par téléphone :

Plus de 40.000 km à parcourir

Après le coup de canon, la course en solitaire a commencé pour les 6 marins chevronnés, bien décidés à montrer de quoi ils sont capables. Et ce pourrait aller vite, dès les premiers milles nautiques. Une course dont vous pourrez suivre le classement en temps réel.

Les 6 skippers devront parcourir plus de 40.000 km avant de revenir à Brest. Et l'objectif, à peine caché, est de le faire en 40 jours, afin de battre le record détenu depuis 2017 par François Gabart. Le skipper, surnommé le petit prince des Océans, avait alors achevé le même parcours en 42 jours sur son Ultim.

Parcours de l'Arkea Ultim Challenge • © OC Sport

Des caméras embarquées

Depuis 2017 la technologie a continué d'évoluer et les 6 bateaux engagés sont encore plus performants.

Les skippers aux commandes de leurs monstres de 32 mètres de long par 23 mètres de large, ne vont presque pas sortir de leur cockpit pendant la course. Ils seront aidés dans le pilotage par leurs routeurs à terre, et par une batterie de capteurs et de caméras de surveillance à bord.

Eux-mêmes sont filmés pendant toute la course pour maintenir un lien constant avec leurs équipes.

