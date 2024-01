DIRECT À VENIR. Les 6 skippers de l'Arkéa Ultim Challenge Brest tous réunis avant leur grande bataille en mer et en solitaire

Ce dimanche 7 janvier, Charles Caudrelier, Armel Le Cléac'h, Thomas Coville, Anthony Marchand, Tom Laperche et Eric Péron embarqueront sur leurs voiliers de course géants pour un tour du monde redoutable... Avant de se livrer bataille sur l'eau, les 6 marins aventuriers sont réunis sur le plateau de France 3. Suivez le direct dès 12h55 !

Dans quelques heures, ils seront seuls, sur leurs Ultim, des voiliers de courses incroyables. Des géants des mers de 33 mètres de long sur 22 mètres de large, pouvant fendre l'eau à plus de 40 nœuds (près de 75 km/h). Et ce sera chacun pour soi. Avec un objectif : boucler ce tour du monde sans casse, parcourir 40.000 km le plus rapidement possible et être de retour à Brest dans 40 jours.

Mais pour l'instant Charles Caudrelier, Armel Le Cléac'h, Thomas Coville, Anthony Marchand, Tom Laperche et Eric Péron sont encore à terre et réunis sur le plateau de France 3, à partir de 12h55 ce samedi, pour nous expliquer comment ils envisagent la course et comment ils s'y sont préparés.

Suivez le direct dès 12h55:

Deux générations de skippers

Sur l'eau, ce sont 2 générations qui vont s'affronter. Il y a les "vieux loups de mer" Charles Caudrelier, Armel Le Cléac'h et Thomas Coville, qui ont déjà plusieurs expériences de course au large en solitaire sur ces voiliers géants ; et puis il y a les "jeunes loups" Anthony Marchand, Tom Laperche et Eric Péron, aux palmarès déjà bien établis dans d'autres catégories, mais qui font leur entrée dans le club fermé des Ultim.

À lire aussi : "C'est l'histoire de ma vie". Péron, Marchand et Laperche en route pour leur premier tour du monde en solitaire

6 skippers reconnus

Les 6 skippers engagés sur cette première édition de l'Arkéa Ultim Challenge ont plusieurs points communs : ils sont chevronnés et talentueux. Leurs palmarès parlent pour eux :

Armel Le Cléac’h sur le Maxi Banque Populaire IX. Il vient de remporter en duo la Transat Jacques-Vabre 2023 en Ultim

Il vient de remporter en duo la Transat Jacques-Vabre 2023 en Ultim Charles Caudrelier sur le Maxi Edmond de Rothschild. Le marin a remporté en Ultim la dernière Route du Rhum.

Le marin a remporté en Ultim la dernière Route du Rhum. Tom Laperche sur le Trimaran SVR-Lazartigue. Le marin a fini 2e de la Transat Jacques Vabre.

Thomas Coville sur Sodebo Ultim 3. Le marin a détenu le record du tour du monde en solitaire Record du tour du monde en solitaire en 2026, en 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes.

Le marin a détenu le record du tour du monde en solitaire Record du tour du monde en solitaire en 2026, en 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes. Anthony Marchand sur Actual Ultim 3 a terminé 5e de la dernière Transat Jacques-Vabre

Eric Péron sur le trimaran Adagio est l’outsider. Le Quimpérois dispose d'un impressionnant historique de succès dans des compétitions de renom comme la Volvo Ocean Race.

Un record détenu par François Gabart

Pour cette nouvelle épreuve, tous vont avoir à cœur de battre le record détenu par François Gabart depuis 2017. Il avait alors achevé le parcours en 42 jours.

À lire aussi : Tout savoir sur la plus rapide des courses à la voile autour du monde

La compétition débutera ce dimanche. Après avoir dit au revoir à leurs proches en début de matinée (cérémonie à suivre sur notre site à partir de 8h25), les 6 marins appareilleront et se dirigeront vers la rade de Brest pour le départ de la course, lui aussi à suivre sur notre site et sur France 3 (TV) à partir de 12h55.

Toutes les informations sur la course sont à retrouver sur notre page événementielle et toutes les plus belles images sur la plateforme France.tv