DIRECT VIDEO. Route du Rhum 2022. Suivez le départ des 138 skippers. Charles Caudrelier vire en tête

Le départ de la Route du Rhum 2022 a été donné ce mercredi 9 novembre à 14h15. Vivez en direct sur France 3 dès 14h, le début de course des 138 skippers : une émission spéciale jusqu’à 15h sur la TV et 16h sur internet.

Tout savoir sur la Route du Rhum : Route du Rhum 2022

"5,4,3,2,1. Départ". A 14h15 précises, les 138 skippers de la Route du Rhum 2022 se sont élancés, ce 9 novembre, à 14h15, depuis la Pointe du Grouin. Un départ donné à deux voix par le maire de Saint-Malo et le président de région de la Guadeloupe.

Le début de course de cette 12e édition de la transatlatique en solitaire est à vivre sur France 3. Une émission spéciale Départ de la course vous est proposée sur nos antennes TV et Web.

Suivez le direct TV jusqu’à 14h et sur internet jusqu’à 15h.

Route du Rhum : suivez le départ en direct

Un départ initialement prévu dimanche

Un report de trois jours a été mis en place pour éviter une dépression qui mettait en péril la sécurité des marins. Le danger passé, les navigateurs pourront enfin s’affronter.

"Il était possible de donner le départ dimanche, mais la flotte se serait rapidement retrouvée dans un état de mer très fort avec des rafales de vent atteignant les 100 km/h et 6 à 7 mètres de creux. On sait qu'il y aurait eu de la casse et potentiellement plus grave", a expliqué Francis Le Goff, directeur de la course.

Lors d'un point presse vendredi, les organisateurs avaient suggéré à ces bateaux de s'abriter dans les ports environnants, en attendant une accalmie. Mais étant donné le nombre record de partants pour cette 12e édition, il était impossible de garantir une place à tout le monde dans l'urgence.

"Les bateaux les plus rapides auraient, peut-être, pu éviter le coup de vent en se dirigeant vers l'Irlande, mais pas tous. Et il n'y aurait pas forcément eu la possibilité pour 138 bateaux de trouver refuge", a expliqué François Gabart (SVR-Lazartigue).

Une émission spéciale

Cette émission exceptionnelle, sur le départ de la Route du Rhum 2022 donné au large de Saint-Malo, est présentée par Valérie Chopin de France 3 Bretagne et Steeve Prudent de Guadeloupe 1ere avec comme consultants Jacques Caraës, ancien directeur de course, Clarisse Cremer et Servane Escoffier.

Roland Jourdain fera des interventions en direct depuis son bateau engagé dans la course.

Suivez la course et le classement en direct

Où en sont les skippers engagés dans cette nouvelle édition de la Route du Rhum ? Quelle route ont-ils choisie ? Quel est leur chrono ? Vous saurez tout grâce à cette carte actualisée en temps réel.

L'édition de tous les records

138 bateaux au départ de la Route du Rhum, c'est du jamais vu. Et on est loin des 38 skippers de la première édition de 1978 (remportée par Mike Birch sur son légendaire trimaran jaune Olympus Photo).

À noter que ces 138 bateaux se répartissent en 6 catégories : les ULTIM 32/23, les IMOCA, les OCEAN FIFTY (anciens Multi50), les Class40, les RHUM Multi et RHUM Mono.

Cette Route du Rhum - Destination Guadeloupe, fait partie des manifestations sportives et maritimes les plus populaires. Elle le prouve encore depuis l'ouverture du village départ de cette 12e édition, avec une fréquentation de plus de 120.000 visiteurs quotidiens autour des bassins de la cité corsaire, soit près de 1,3 million de visiteurs comptabilisés vendredi 4 novembre.

Un record reste encore à battre : celui de Francis Joyon, vainqueur en 2018 après 7 jours 14 heures 21 minutes et 47 secondes passés en mer. Il va falloir attendre un peu donc, pour voir comment les concurrents s'élanceront mercredi et à quel rythme, et si ce record aussi, tombera.