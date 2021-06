Affaire Estelle Mouzin : dans les Ardennes, de nouvelles fouilles débutent aujourd'hui

Un mois après le décès de Michel Fourniret, lundi 10 mai à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, une nouvelle série de fouilles va débuter mardi 15 juin à Issancourt-et-Rumel pour tenter de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin, disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Michel Fourniret avait avoué, le 7 mars 2020, avoir tué Estelle Mouzin, âgée de neuf ans. Lundi 14 juin, les gendarmes étaient déjà présents pour quadriller la zone, dans le village d'Issancourt-et-Rumel, où les fouilles devraient débuter mardi 15 juin.



Cinquième série de fouilles en un an

La mort de l'"Ogre des Ardennes" ne semble donc pas freiner la détermination de la juge Sabine Khéris dans cette affaire. En un an, c'est la cinquième fois que des fouilles sont entreprises. En juin et octobre 2020, elles avaient été menées en présence de Michel Fourniret, 78 ans, et de Monique Olivier sur une multitude de lieux dans les Ardennes, le septuagénaire, muni d'une carte, pointant plusieurs endroits aux enquêteurs, mais sans succès.



En décembre 2020, c'est au château du Sautou, ancienne demeure du couple, que les recherches se concentrent, déjà sans Michel Fourniret. Quelques jours plus tôt, il a été retrouvé au sol après avoir fait un malaise dans sa cellule de la prison de Fresnes et conduit au service de réanimation du centre hospitalier Henri Mondor de Créteil.

Michel Fourniret est décédé le 10 mai 2021. • © Thierry Doudoux / France Télévisions



Des révélations fracassantes

La dernière série de fouilles en date, en mars-avril 2021, ne repose d'ailleurs plus que sur les indications de Monique Olivier, Michel Fourniret n'étant plus en mesure de répondre. Et ses révélations sont pour le moins fracassantes, remettant encore un peu plus la lumière sur cette affaire. Elle révèle avoir participé au transport du corps de la fillette dans les Ardennes, aux côtés du tueur en série dans un secteur plus précis, boisé et escarpé, dans les environs du village d'Issancourt-et-Rumel. Mais après près d'un mois de recherches et le déboisement du secteur, rien ne sera trouvé.

C'est dans cette zone que les recherches vont reprendre ce mardi 15 juin, en présence, selon nos confrères du Parisien, de Monique Olivier, déjà mise en examen "pour complicité" dans cette affaire.

"Elle a tout dit, confirmait son avocat, Richard Delgenes, en avril 2021. Elle était présente dans la maison" quand l'ogre des Ardennes a ramené la fillette dans une maison héritée de la sœur du tueur à Ville-sur-Lumes, un village situé à 4 kilomètres d’Issancourt-et-Rumel. "Elle l'a gardée. Puis Michel Fourniret a fait ce qu'il faisait toujours" (séquestrer, violer et étrangler).

Dans la nuit, Monique Olivier et Michel Fourniret ont pris la voiture. C'est lui qui conduisait. "Ils ont emmené le corps d'Estelle dans ce bois, qui est actuellement fouillé, rapportait Richard Delgenes. Elle l'a attendu dans la voiture à l'entrée du chemin. Il est parti 15 minutes."

Reste maintenant à savoir si Monique Olivier continuera d'aider les enquêteurs, sachant qu'elle est désormais sûre, depuis la mort de Michel Fourniret, de se retrouver seule dans le box des accusés.