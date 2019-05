Ebersmunster: des tags antisémites découverts sur le mur de la mairie-école

Une recrudescence d'actes antisémites en Alsace

Près de, des tags antisémites ont été découverts par un employé municipal sur le, vers 6h45, vendredi 3 mai. Il s'agit d' "inscriptions à caractère antisémite et contre l'immigration, ainsi que de signes d'extrême droite", a précisé le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin.Les inscriptions prennent aussi pour cible le préfetCes derniers se sont rendus sur place et la mairie a déposé plainte en fin de matinée. Unepar la gendarmerie de Sélestat.Il n'y a pas de précédent particulier dans cette commune d'environ 500 habitants mais en Alsace, rien qu'en 2019, deont été commis. Mi-avril, des tags racistes et antisémites avaient été découverts sur les murs de la mairie de Dieffenthal (Bas-Rhin), en mars à Heiligenberg (Bas-Rhin), en janvier à la permanence du député Bruno Studer à Schiltigheim et dans un centre de demande d'asile strasbourgeois Des tags ont aussi été retrouvés au cimetière de Quatzenheim en février et des dégradations ont été commises à la synagogue de Mommenheim et l' église de Reichstett et celle de la Robertsau à Strasbourg, en mars. Les gendarmes sont confrontés depuis plusieurs mois à une recrudescence d'actes antisémites.