Du sang de Sophie Le Tan retrouvé sur le manche d'une scie découverte dans la cave de Jean-Marc Reiser

A l'issue de la seconde journée d'audition de Jean-Marc Reiser devant la juge d'instruction ce jeudi 28 mars, qui a duré près de 8 heures, un élément scientifique accablant vient d'être dévoilé par une source proche de l'enquête. Une expertise a mis en évidence la présence d, sous la forme de sang, retrouvé sur le manche d'une scie découverte dans la cave de Jean-Marc Reiser, au cours d'une perquisition. Un élément auquel le principal suspect a été confronté aujourd'hui, et pour lequel il aurait donné des explications confuses.Un peu plus tôt, Me Gérard Welzer, avocat de la famille de Sophie Le Tan, avait déclaré que les charges accablantes qui existaient contre Jean-Marc Reiser étaient confortées, précisant qu'il s'agissait d'un, sans toutefois dévoiler la nature de cet élément. Mais en ajoutant : "Ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, avec les éléments qu'il y a dans le dossier, si M. Reiser passait aux assises, il serait déjà condamné."Malgré ces éléments, Me Pierre Giuriato, l'un des avocats de Jean-Marc Reiser, a indiqué en sortant du palais de justice ce jeudi soir queson client avait répondu à toutes les questions de la juge d'instruction, mais, le 5 octobre 2018 : "Il maintient toujours la même version, celle qu'il a rencontré mademoiselle Le Tan ce 7 septembre vers 9h, qu'elle est montée chez lui, qu'il s'est proposé de lui prodiguer des soins et qu'elle est repartie. C'est sa version et elle n'a pas changé."Sophie Le Tan, une étudiante strasbourgeoise, a disparu le 7 septembre 2018 alors qu'elle devait visiter un appartement à louer à Schiltigheim. Principal suspect dans cette affaire, Jean-Marc Reiser, 58 ans, avait été mis en examen pour "assassinat, enlèvement et séquestration". Incarcéré à la prison de l'Elsau, il continue de nier son implication dans la disparition de la jeune fille. Il pourrait être réentendu dans les prochains mois pour une nouvelle audition.