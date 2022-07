Procès de Jean-Marc Reiser : perpétuité requise dans le meurtre de Sophie Le Tan, le parquet retient la préméditation

Ce lundi 4 juillet 2022 est l'avant-dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser, accusé d'avoir assassiné Sophie Le Tan en septembre 2018. Après les plaidoiries des avocats des parties civiles, le parquet retient la préméditation dans la mort de l'étudiante et requiert la prison à perpétuité.

Le procès de Jean-Marc Reiser, assassin présumé de l'étudiante de Cernay (Haut-Rhin) Sophie Le Tan en 2018, touche à sa fin. Avant le verdict attendu mardi 5 juillet, le parquet retient le caractère volontaire de la mort de Sophie Le Tan et sa préméditation.

L'avocat général requiert la prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans à l'encontre de l'accusé. Il s'agit de la peine maximale que risquait le sexagénaire dans ce procès.

La question de la préméditation était au cœur du procès de Jean-Marc Reiser, qui a débuté le lundi 27 juin 2022. Après cinq journées, pendant lesquelles se sont succédés à la barre proches de Sophie Le Tan, anciennes compagnes de Jean-Marc Reiser, enquêteurs mais aussi pas moins de onze experts, l'avocat général Laurent Guy retient donc l'assassinat.

Tout au long du procès, les proches de Sophie Le Tan ont demandé la vérité. • © Flavien Gagnepain / France Télévisions

"Sans surprise, je vous demande de répondre oui à la question du caractère volontaire de la mort de Sophie Le Tan, mais aussi de répondre oui à la question de la préméditation. La mort de Sophie n’est pas un événement regrettable, elle a été piégée." C'est en ces termes que l'avocat général s'est adressé aux jurés qui entourent le président de la cour d'assises.

Jean-Marc Reiser assure qu'il "ne voulai[t] pas faire de mal" à Sophie et que la mort de l'étudiante résulte d'une pulsion de colère : " J'ai perdu les pédales, je ne me l'explique toujours pas aujourd'hui, mais j'ai commencé à lui donner des coups de poings au visage", expliquait-il le vendredi 1er juillet.

Un luxe de précautions

Une version des faits que l'avocat général ne retient pas : "Reiser a choisi d’œuvrer. Il connait son quartier, son appartement et la façon dont il va procéder. Le rideau de protection est tel que si deux jeunes femmes n'avaient pas vu l'appel à témoins de Sophie dans les jours qui ont suivi sa disparition, nous ne serions pas là aujourd'hui." Il évoque même "un luxe de précautions" pour caractériser la préparation de Reiser.

Dès lors qu'on se présente avec quelqu'un au rendez-vous, il ne se passe strictement rien. L'avocat général

Pour Laurent Guy, Jean-Marc Reiser a préparé son coup en créant une fausse annonce sur Leboncoin pour sous-louer son appartement de Schiltigheim, au nord de Strasbourg : "Quand on voit les numéros contactés pour cette location d'appartement, on voit que ce sont uniquement des femmes. Elles ont toutes répondu qu’elles n’arrivaient pas à avoir quelqu'un au bout du fil. Dès lors qu'on annonce à Jean-Marc Reiser qu'on viendra avec sa mère ou son ami, l'appartement est bizarrement déjà loué. Dès lors qu'on se présente avec quelqu'un au rendez-vous, il ne se passe strictement rien."

Pour l'avocat général, la préméditation ne fait aucun doute. • © Gally

L'avocat général démonte ensuite la version de Jean-Marc Reiser selon laquelle il a croisé Sophie dans la rue, et ne souvenait plus qu'il avait rendez-vous pour son appartement, encore dans les brumes de l'alcool : "La venue de Sophie Le Tan n’est pas due au hasard. Il y a guère de place pour une rencontre fortuite. Lorsqu’on regarde par la fenêtre de la cuisine, on voit très bien où se trouve l’arrêt de bus. On ne peut pas soutenir qu’avec le feuillage on ne voit rien", comme l'affirmait plus tôt dans le procès Francis Metzger, avocat de Jean-Marc Reiser.

Pendant le réquisitoire, l'accusé prend beaucoup de notes dans son box, comme depuis plusieurs jours. Lunettes et masque chirurgical sur le nez, il semble concentré.

En aucun cas les coups portés au visage auraient pu tuer directement Sophie Le Tan. L'avocat général

La prise de parole de l'avocat général se poursuit. D'une voix calme et posée, il démonte un à un les arguments avancés par Jean-Marc Reiser et sa défense. Ces derniers avançaient la thèse selon laquelle les coups portés au visage de Sophie par le sexagénaire ont conduit à sa mort : "En aucun cas les coups portés au visage n’auraient pu tuer directement Sophie Le Tan", reprenant l'expertise du médecin légiste entendu vendredi 1er juillet à la barre. Mais au fil de son réquisitoire, Laurent Guy insiste sur un point : seul Jean-Marc Reiser sait ce qu'il s'est passé.

De ces expertises, il en ressort une personnalité immaturo-perverse chez Jean-Marc Reiser. L'avocat général

La personnalité de l'accusé est également appuyée par l'avocat général. Tout au long de la semaine du procès, des experts sont venus devant la cour d'assises du Bas-Rhin. Dont des experts psychologues et psychiatres : "De ces expertises, il en ressort une personnalité immaturo-perverse chez Jean-Marc Reiser. Avec dans le discours cette communication perverse: un flot imprécis, une envie de noyer l’interlocuteur du propos pour l’écarter du sujet, une manie de se mettre en victime et dénigrer le travail d’autrui."

Le mardi 5 juillet, les jurés devront déterminer si Jean-Marc Reiser a bel et bien voulu tuer Sophie Le Tan le jour de ses 20 ans, le 7 septembre 2018, dans son appartement de Schiltigheim, au nord de Strasbourg.