Mulhouse : le gynécologue Jean-Marie Boegle est mort du coronavirus

Réactions des patientes et du corps médical

Le gynécologue-obstétricien Jean-Marie Boegle, âgé de 66 ans, est mort du coronavirus dimanche 23 mars à 14h à Dijon. Il était parti se reposer dans sa résidence secondaire depuis deux semaines. Fatigué et atteint d'autres pathologies, il s'était fait dépisté du coronavirus, test négatif dans un premier temps. Il y a huit jours, le test était positif. Il est ensuite tombé dans le coma.Dimanche 22 mars le ministre de la Santé, Olivier Véran confirmait la mort du premier médecin liée au Covid-19. Jean-Jacques Razafindranazy, médecin urgentiste à l'hôpital de Compiègne, épicentre du début de la pandémie en France, est décédé du coronavirus après avoir été hospitalisé à Lille.Dimanche également nous avons appris la mort du premier médecin généraliste à décéder du coronavirus. Sylvain Weilling, mort à l'hôpital de Saint-Avold où il était soigné pour des insuffisances respiratoires graves.Ce lundi 23 mars, de nombreux confrères du docteur Jean-Marie Boegle réagissent à sa disparition. Le gynécologue Bernard Servent, gynécologue obstrétricien pour le groupe hospitalier Saint Vincent, s'est dit très affecté par son décès suite à son infection au Covid-19. "C'était mon plus ancien élève, il avait été interne à Haguenau puis à Guebwiller". Il avait ensuite ouvert son cabinet de ville dans la Tour de l'Europe à Mulhouse, où il exerçait encore, tout en continuant de pratiquer des accouchements à la clinique Diaconat-Fonderie de Mulhouse . Il a travaillé jusqu'au 12 mars, avant de partir pour sa résidence secondaire en Bourgogne."C'était quelqu'un de convivial, joyeux, drôle et très attachant", se souvient le Dr Servent.Israël Nisand salue un médecin "passionné, attentionné, gentil et plein d'humour", dans un tweet :Sur sa page Facebook, il publiait cette photo de lui en 2014 :De nombreuses patientes du Docteur Jean-Marie Boeglé réagissent sur Facebook, à l'image de Christelle : "nous avons mis Candice au monde ensemble dans une ambiance de fête.Vous me connaissez si bien docteur .Je pense à votre épouse et vos enfants dont vous parliez toujours."Sonia, toujours sur Facebook réagit : "les mots me manquent tant cette nouvelle me bouleverse. C’était une très belle personne, apprécié de ses confrères et patientes.""Salut Jean Marie BOEGLE.Toute la communauté médicale de Mulhouse est attristée, ébranlée.Toutes nos pensées à ta famille, à tes proches.Salaud de CORONA." explique dans un post sur Facebook le médecin généraliste mulhousien Patrick Voigt.Le docteur Voigt est l'un des premiers médecin à avoir alerté l'opinion publique quant à la situation sanitaire dramatique à Mulhouse.