“J’ai paniqué et je me suis enfermée dans le garage” : la douleur des habitants de Meurthe-et-Moselle après la tornade

Herserange est une ville bien blessée

- Vincent Cannone, adjoint au maire -



Samedi 10 août : la tornade a fait de nombreux dégâts / © Vincent Cannone, adjoint au maire

La tornade n’a duré que quelques secondes. Arbres à terre, voitures broyées, toitures arrachées, coupure d'électricité, le phénomène a littéralement dévasté les rues de la ville de Herserange (Moselle).La violente tornade a également balayé la frontière luxembourgeoise avec des violentes rafales de vent.La tempête a fait 19 blessés dont deux graves au Luxembourg. Ils ont été transférés vers les hôpitaux de la région.De nombreuses voitures retournées, des toitures envolées, des coulées de boue, ce matin, samedi 10 août 2019, les pompiers sont encore sur place. Ils sécurisent les habitations, et surtout réparent les toitures arrachées.



Les services de Enedis (EDF) sont également sur place ce samedi, pour une remise en service de l’électricité chez les habitants.

Le douloureux témoignage des sinistrés

Selon des témoignages sur place, le phénomène a été particulièrement intense à Herserange



Je l’ai vue arriver. Je me suis dit : tiens, le nuage tourne

- Celia, habitante de Herserange -

C’est la première fois que je vois ça

- Muriel Merentz, chef de secteur du Pays-Haut -

Les pompier sont intervenus après la tornade qui a frappé le nord de la Meurthe et Moselle et le Luxembourg

"Les habitants sont très solidaires entre eux, c’est ce qui me frappe, dit Vincent Cannone, adjoint au maire de Herserange.Je n’ai jamais vu ça, mais c’est quand même un spectacle de désolation. Aujourd’hui samedi, il n’y a personne dans les rues de la ville"."J’ai paniqué et je me suis enfermée dans le garage. J’ai attendu que ça passe, ça a duré quelques secondes, pas longtemps. C’était vraiment très impressionnant, j'ai eu une grosse frayeur et là j’ai vu que je n'avais plus de toiture", raconte Patricia une habitante de Herserange."J’étais chez moi lorsque tout d’un coup les portes ont commencé à claquer. Il y avait beaucoup de vent et j'ai vu tout voler. Heureusement, ça n'a duré que quelques secondes mais on a eu très très peur" raconte Célia, habitante de Herserange. "La tornade a fait beaucoup de dégâts, la toiture s’est même envolée."Les rafales de vent ont atteintLes pompiers ont réalisé une soixantaine d'interventions, principalement dans le nord du département de Meurthe-et-Moselle, en fin d'après-midi. A l'aide de deux grandes échelles, ils ont recouvert au moins six maisons avec des bâches et mis en sécurité plusieurs autres habitations."Les plus gros dégâts sont à Herserange", dit Muriel Merentz, chef de secteur du Pays-Haut. "Des maisons ont les toitures arrachées, des tuiles envolées, et des voitures sont très abimés".Une centaine de maisons ont également subi des dégâts avec des toitures arrachées. Des routes ont été inondées et parfois coupées par des débris. La tornade a principalement touché Herserange, Longwy et Saulnes. Ainsi que le Luxembourg, principalement Bascharage et Pétange, des localités du sud-ouest du grand-duché.



A lire aussi : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nan...





Pour aller plus loin : comment une tornade se forme t-elle ?