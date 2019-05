Metz: comment éviter les vers dans ses sushis

Un vers solitaire en manque de compagnie

Les ténias ne survivent pas aux températures négatives extrêmes. Placer le poisson pendant plusieurs jours à -20° permet d’éradiquer le ténia.

- Sandrine Capizzi-Banas, maître de conférences en parasitologie à l'Université de Lorraine -

Voici à quoi ressemble un Diphyllobotrium latum : un ténia. / © Sandrine Capizzi-Bannas

Anisakis, l'autre ver

"Il est pas frais mon poisson?" demandait Odralfabétix dans les BD d'Astérix On peut se poser la question encore aujourd'hui face à l'apparition, notamment en Bretagne, de plusieurs infections au ténia du poisson .en Bretagne en deux ans. La cause en est probablement des sushis et des makis préparés avec du poisson cru.Mais alors comment prévenir la présence de ce vers qui se cache dans les poissons ?"Les bons restaurateurs n’ont pas à faire face à ce problème. Ils ont du poisson frais tous les jours et" indique Sandrine Capizzi-Banas , maître de conférences en parasitologie à l’Université de Lorraine.Ce que confirme Julien Zhang, restaurateur chez Kyou Sushi à Metz.Il voit arriver tous les jours du poisson frais dans ses cuisines, avec lequel il fabrique des makis ou des sushis. "Ce matin, j’ai reçu un lot de saumon. J’ai coupé les poissons et j’ai vérifié visuellement. Ensuite, j’aipour détecter des vers" explique-t-il. Au contact de la lampe, les vers deviennent visibles et le poisson n’est pas retenu pour être servi.Il n'y a bien sûr pas de saumon frais dans les rivières en Lorraine.Si vous en voulez, il faut vous le procurer chez votre poissonnier ou dans une grande surface. Et si vous faites partie de celles et ceux qui aiment faire des sushis de leurs propres mains, il faut faire"Je prends souvent du saumon fumé, car le prix est différent et aussi car j’ai peur de ne pas voir s’il y a des vers ou non", rit Timothée, grand dégustateur de sushi et qui les fait lui-même.Il est donc primordial, si vous achetez du poisson et que vous comptez le conserver, de leLe risque zéro n’existe pas. Un ver peut se glisser dans un poisson, même chez votre poissonnier. Mais comment peut-il arriver dans notre corps ?. Un homme va contaminer les eaux usées. Les crustacés vont manger les selles de cet homme. Les poissons vont manger les crustacés. L’homme mangent les poissons", explique Sandrine Capizzi-Banas.Le ver solitaire ou ténia, se retrouve principalement chez les mammifères. Le cas est beaucoup plus rare chez l’Homme. Le ver va se déposer dans nos intestins et se nourrir de nos selles."Le ténia,. C’est un ver plat segmenté" indique la maître de conférences en parasitologie.Ce parasite peut-il avoir des conséquences sur notre organisme ? "Avoir le ver solitaire. Il peut provoquer une perte de sucre ou de vitamine, des douleurs intestinales, de l’urticaire ou encore une perte de poids" rassure Sandrine Capizzi-Banas. Le ver est adapté à notre système digestif, il peut mesurer(et même parfois jusqu'à plus de dix mètres)à la personne qui porte le ou les vers dans ses intestins. Il va détruire ces individus non désirés.Si le plus connu est le ténia, un autre parasite peut également s'inviter dans votre corps. Anisakis meurt en général lors de la cuisson du poisson qui l'héberge ou lorsque celui-ci reste au moins sept jours en congélation à moins 20°C. Mais si ce n'est pas le cas, il vous indique sa présence en vous faisant subir des inflammations de la paroi intestinale."L' anisakis est présent dans. Le ver est dans les intestins, mais si le poisson n’est pas coupé assez vite, il remonte dans les muscles" indique Sandrine Capizzi-Banas.Pas de raison toutefois de vous affoler, la plupart des enseignes vous propose des produits exempts de ces vilains hôtes.Et nous laissons le mot de la fin à Sandrine Capizzi-Banas, notre maître de conférences en parasitologie : "Bon appétit pour vos prochains sushis et makis!"