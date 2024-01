Classement des friteries : Les meilleures frites de France se dégustent à Dunkerque

Le classement des meilleures friteries de France, dévoilé chaque année par le site Les-Friteries.com a une fois de plus mis les Hauts-de-France à l'honneur, en plaçant la Chic Frite de Dunkerque à la première position.

Cette année encore, les Hauts-de-France raflent la mise. Le classement des friteries publié chaque année par le site "Les-Friteries.com", a de nouveau mis notre région à l'honneur. Peut-être un peu cliché, mais c'est bien dans le Nord et le Pas-de-Calais que l'on a trouvé les meilleures frites de France en 2023 ! Sur les 15 spécialistes de la pomme de terre sélectionnés pour le concours, 10 d'entre eux sévissent dans une commune des Hauts.

Au total trois friteries nordistes ont su s'imposer dans le top 10, comme le relève le département du Nord dans un post sur le réseau social X, contre cinq friteries pour le Pas-de-Calais.

La meilleure friterie de France se trouve dans le #Nord ! 🥳



Bravo à Chic Frite, à #Dunkerque, qui remporte la première place du classement 2023 du site https://t.co/Hx6pytsToq 🏆



Au total, 3 friteries nordistes ont su s’imposer dans le top 10 👏



Pour découvrir le classement… pic.twitter.com/g4jBkws02g — Département du Nord (@departement59) January 4, 2024

En 2022, il fallait descendre à la 7e place pour trouver une autre région, avec la friterie Chez Mel, localisée à Langres dans la Haute-Marne (Grand Est). Cette année, il faut attendre la 8e position pour trouver un établissement de Nouvelle-Aquitaine : Frit'N'Bier, restaurant de Marsac-sur-l'Isle (Dordogne).

Dunkerque sacrée championne de France

En tête de ce classement figure la Chic Frite, baraque emblématique de Dunkerque (Nord) située rue Jean Jaurès. Avec 679 votes de férus de la frite, le restaurant décroche la première place, et prend la relève de la Friterie hersinoise, logiquement située à Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais). Sacrée numéro une l'année dernière, la friterie d'Hersin figure toujours dans le palmarès, mais à la 3e position. "Nous ne sommes pas parfaits mais nous nous efforçons de rendre votre passage le plus agréable possible. Votre satisfaction reste notre priorité", soulignaient les propriétaires avec humilité sur Facebook ce vendredi 5 janvier 2024.

Toujours sur Facebook, les propriétaires de la Chic Frite jouent les faux surpris dans un post : "Et oui, la première Friterie de France et de Belgique se situe à Dunkerque. On vous attend nombreux nombreuses." Une victoire "totalement méritée" selon les internautes dans les commentaires, surtout lorsque l'on sait que la friterie dunkerquoise a gravi les échelons du classement en seulement deux ans. En 2021, la Chic Frite était 3e du palmarès, avant de grimper à la 3e position l'année suivante.

Quel est le secret de leurs frites ?

"La cuisson !" S'empresse de révéler Malika Kadri, la patronne de la baraque. "Vous avez une précuisson à 130°, suivie d'une mise de côté pour refroidir, et ensuite quand on a besoin de frites pour les clients elles partent en cuisson à 175°." Le croustillant et la dorure qui font la réputation de la friterie dunkerquoise seraient donc la cause de ce succès ? Pas seulement.

On utilise une huile de tournesol de qualité, d'une marque extrêmement chère surtout depuis que les prix ont fortement augmenté. Malika Kadri, restauratrice de la Chic Frite

Le goût inimitable des pommes de terre de la Chic Frite repose évidemment sur l'huile qu'utilisent les restaurateurs. "C'est vraiment notre secret, on utilise une huile de tournesol de qualité, d'une marque extrêmement chère surtout depuis que les prix ont fortement augmenté. Et surtout on la change souvent !" Une chose est sûre, Malika Kadri ne travaille pas avec la traditionnelle graisse de bœuf. "Trop de concurrence", fait-elle savoir. "Et si je change ça, c'est la moitié de ma clientèle que je perds."

Palmarès complet des Hauts-de-France

Selon les organisateurs du concours, le classement qui départage les 1488 friteries répertoriées en France est obtenu grâce à un algorithme qui se base sur le vote des internautes et les avis en ligne déposés par les utilisateurs.