EN IMAGES. Les cloches de Notre-Dame de Paris : motifs, inscriptions… Voilà à quoi ressemblent les deux cloches qui sonneront sur la capitale

Deux cloches flambant neuves viennent d'être démoulées à la fonderie Cornille Havard de Villedieu-les-Poêles (Manche). Elles formeront, avec la cloche des Jeux Olympiques de Paris 2024, un trio qui résonnera dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, dès sa réouverture.

"C'est un jour particulier. C'est un peu comme la naissance de la cloche" se réjouit Paul Bergamo.

Le dirigeant de la Fonderie Cornille Havard de Villedieu-les-Poêles (Manche) et son équipe ont démoulé ce lundi 21 octobre 2024 deux cloches qui sonneront lors de futures messes, au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

C'est lors de cette étape que les détails des précieux objets métalliques et les inscriptions qui les ornent sont révélés au grand jour.

Les cloches de consécration fondues dans la Manche mesurent 44cm et 40cm de diamètre. • © Laila Agorram / France 3 Normandie

On découvre notamment la silhouette de l'emblématique cathédrale de Paris, auréolée d'un rayonnement ainsi que les mots "Notre Dame".

Les nouvelles cloches normandes possèdent des motifs liés à la cathédrale Notre-Dame de Paris. • © France 3 Normandie

Du métal béni

Les coulées de métal dans les moules avaient été réalisées vendredi 18 octobre dans la fonderie normande. "C'est un moment fort. On s'inscrit dans la continuité de l'histoire de Notre-Dame de Paris" se félicitait alors Paul Bergamo.

Les cloches coulées à Villedieu-les-Poêles devraient résonner lors de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 8 décembre 2024. • © Jean-François Lemercier / Diocèse de Paris

Comme le rappelle le dirigeant de la Fonderie Cornille Havard, tout a un sens dans ce projet.

"Les cloches pèsent 50 et 80 kilos. Leur particularité, c'est que des accords atypiques ont été recherchés pour que leurs sons s'accordent avec l'orgue de Notre-Dame" détaille Paul Bergamo.

Et la dimension religieuse n'a pas été négligée. Présent dans l'atelier lors de la coulée des cloches, le Père Pascal Langeard, curé de l'église de Saint-Bernadette de Villedieu-les-Poêles, a béni le métal.

"C'est une tradition qui marque cet événement et qui l'inscrit dans le temps et spirituellement" assure Paul Bergamo, fier de participer à une nouvelle étape de la restauration de Notre-Dame de Paris, fermée depuis l'incendie d'avril 2019.

Le 15 avril 2019, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, lorsque la flèche de la cathédrale cède et tombe sous l'assaut des flammes. • © GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Ce n'est pas la première fois que la fonderie normande s'implique pour l'édifice de Notre-Dame à Paris.

C'est ici que l'ensemble des cloches du beffroi nord de l'emblématique cathédrale ravagée par les flammes ont été restaurées. Ces dernières ont d'ailleurs été réinstallées il y a quelques semaines.

"Les cloches sonneront pour la réouverture"

Les deux nouvelles cloches de consécration, couplées à la cloche utilisée lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, également coulée à Villedieu-les-Poêles, formeront un trio au cœur de la cathédrale.

La "cloche de la célébration" des Jeux Olympiques, placée au Stade de France, a été fabriquée dans une fonderie normande. • © ALEXANDRE MARCHI / MAXPPP

"Toutes les pièces du puzzle se rassemblent. Le mobilier liturgique, les vêtements liturgiques, les cloches. Tout prend forme pour, à nouveau, montrer le beau visage de Notre-Dame" commente le Père Normand du Diocèse de Paris.

Aucune date précise de livraison n'a encore déterminé mais il assure que "les cloches seront réinstallées courant novembre. Elles sonneront lors de la réouverture de Notre-Dame, dès la première messe".

Après des années de travaux de restauration, notamment rendus possible par les généreux dons des Français et le savoir-faire de centaines d'artisans et d'architectes, la cathédrale Notre-Dame de Paris est censée rouvrir ses portes au public le 8 décembre prochain.