Festival de Cannes. Pierre Niney en Comte de Monte-Cristo, la joie d'Artus, un aïoli party... Résumé de ce 22 mai sur la Croisette

Le grand public était à la fête ce mercredi au Festival de Cannes. Pierre Niney s'affichait en "Comte de Monte-Cristo", nouvelle adaptation du chef-d'oeuvre de Dumas, et le réalisateur-comédien Artus montait les marches avec les acteurs handicapés de son film à très grand succès "Un p'tit truc en plus".

Du bonheur brut, un personnage mythique, des échanges économiques... Voici ce qui a fait l'actualité de ce 22 mai sur la Croisette, sur les hauteurs de Cannes, sur le tapis rouge ou dans les sous-sols du Palais des festivals.

La joie de l'équipe du film d'Artus

Un p'tit truc en plus, comédie qui prend le parti de rire avec les personnes handicapées et non à leurs dépens, se place en tête du box-office avec 3 millions d'entrées en salles en France. L'équipe du film d'Artus a monté les marches en tenue de gala comme il se doit ce 22 mai.

Une image importante et la fin d'une polémique sur le fait qu'aucunes marques de luxe n'a d'abord voulu dans un premier temps prêter aux acteurs de tenues de gala.

Le Comte de Monte-Cristo version 2024

Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte signent une adaptation novatrice du Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas et signent une belle montée des marches :

La nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas a pour équipe Pierre Niney, qui incarne Edmond Dantès, mais aussi Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte et Bastien Bouillon.

Un Pierre Niney qui a enchaîné les interviewes.

Il se rappelle très bien du coup de téléphone qui lui permettra d'endosser ce rôle : "C'est un peu notre Hamlet à nous. Il y a tellement de personnage en un, à la fois de l'aventure et de la tragédie par moment ça me plaisait beaucoup".

Les JO 2024 auront leur série documentaire

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 feront pour la première fois l'objet, en plus de l'habituel film officiel, d'une série documentaire sur les coulisses de l'événement, réalisée par les frères Jules et Gédéon Naudet.

L'annonce a été faite à la suite de la présence de la flamme olympique sur les marches du palais des festivals.

"Pendant cinq mois, (...) jusqu'au 8 septembre 2024 (date de la clôture des Jeux paralympiques, NDLR), Jules et Gédéon Naudet suivent en coulisses les athlètes, partenaires et équipes de Paris 2024 pour témoigner en exclusivité de l'organisation et du déploiement des Jeux", précisent Paris 2024 et le Comité international olympique (CIO) dans un communiqué.

Parmi ces "témoins privilégiés", Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO, des participants au relais de la flamme olympique, des volontaires ou encore des membres de l'entourage des athlètes.

Fin du marché du film

Ce mercredi 22 mai marque la fin du Marché du film pour les 200 exposants. Comme dans une gigantesque foire, plus de 200 stands sont répartis entre le sous-sol du palais et sur la Croisette, dans des petits pavillons blancs. Tous ferment leurs portes avant la remise de la palme d'or samedi. Car pour ces professionnels du cinéma venus du monde entier, c’est « business first ». Mais quel bilan font-ils de l’édition 2024 ? Est-ce un happy end économique pour le microcosme du grand écran ?

France 3 Côte d'Azur a interrogé les professionnels.

Un aïoli joli

Chaque année, le maire de Cannes Davis Lisnard invite les journalistes à déguster l’aïoli sur la place de la Castre. Un déjeuner festif auquel le jury de l’édition participe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par France 3 Côte d'Azur (@france3cotedazur)

Jeudi 23 à Cannes

François Civil et Adèle Exarchopoulos très attendus ce jeudi !

Après Le Grand bain, Gilles Lellouche passe à la vitesse supérieure avec une comédie musicale de trois heures avec le duo glamour. L'Amour ouf en compétition, un pari risqué, mais capable de renverser les a priori.