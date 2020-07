COVID-19 : des médecins des quartiers nord s'alarment d'une reprise des contaminations à Marseille

À #MARSEILLE, les acteurs du parcours de soins #norcovid sont inquiets par un risque de recrudescence du #covid. Une cellule de vigilance est proposé afin de coordonner les actions avec @ARSPaca et @Prefet13 . Mon ITW a @Europe1 @olivierveran https://t.co/b1EAVCEmjQ pic.twitter.com/i1A3wMqpQq — A.Levy-Mozziconacci (@levymozzi) July 13, 2020

Une reprise inquiétante en juillet

"Ces chiffres sont faibles fort heureusement mais ils augmentent de façon significative depuis une dizaine de jours. Annie Lévy-Mozziconacci

Annie Lévy-Mozziconaci redoute une situation "cataclysmique" en août si rien n'est fait à Marseille. • © Roger Gasc/ FTV

Inciter au port du masque au maximum

Les cas de contaminations au coronavirus Covid-19 repartent-ils à la hausse à Marseille ? Oui s'alarme l'ex-conseillère municipale PS Annie Lévy-Mozziconacci, qui annonce un doublement des cas tous les deux jours."Avec mes collègues du parcours norcovid, nous alertons et proposons la mise en place d’une cellule de vigilance covid à la ville de ⁦Marseille : inquiétudes à Marseille, où le nombre de cas double toutes les 48h", a posté sur Twitter Annie Lévy-Mozziconacci, médecin à l'hôpital Nord, un schéma de l'IHU à l'appui.Ces médecins de Norcovid, un dispositif de dépistage et d’accompagnement des cas Covid dans les quartiers nord, constatent une reprise inquiétante.Le schéma de l'institut du professeur Raoult sur la "proportion de personnes positives parmi celles nouvellement testées" relève que le nombre de personnes testées positives est passé de 2 le 4 juillet, à 5 le 8 juillet avant de redescendre à 3 le 12 juillet."Ces chiffres sont faibles fort heureusement, concède Annie Lévy-Mozziconacci, mais ils augmentent de façon significative depuis une dizaine de jours, à savoir une multiplication par deux toutes les 48 heures."Serait-ce le début d'une nouvelle courbe exponentielle ? Est-ce à cause d'un relâchement depuis la fin du confinement ou d'une arrivée de vacanciers à Marseille ?"Ce sont peut-être des cas sporadiques qui proviennent de zones rouges qui n'ont pas été correctement contrôlés, suggère Annie Lévy-Mozziconacci."C'est le moment de faire une évaluation. Est-ce que les gestes barrières sont bien respectés ? est-ce qu'il ne faudrait pas les renforcer par la prévention ?", questionne le médecin qui rappelle que l'ARS avait promis des moyens financiers pour mettre en place des actions de prévention auprès de la population, que l'Etat avait quant à lui proposé des brigades sanitaires.En cette période estivale, elle préconise aussi des contrôles dans les aéroports et les gares maritimes."Marseille attire beaucoup de monde, beaucoup de touristes, insiste-elle, et il y a une envie de se déconfiner, de recevoir des amis, de profiter des vacances et c'est tout à fait normal."Annie Lévy-Mozziconacci interpelle aussi la ville de Marseille. Elle propose de mettre en place une "cellule de crise" constituée d’experts professionnels et citoyens, et de membres associatifs pour pouvoir "coordonner ces acteurs et prendre les bonnes décisions" afi d'éviter une situation "cataclysmique en plein mois d'août".Ce 14 juillet, à l'occasion de la cérémonie de la fête nationale au parc Borély, la nouvelle maire de Marseille a réagi."J’ai vu que les gens sont contents, ils se retrouvent, ils font la fête, ils sortent, mais il faut vraiment respecter les gestes barrières parce qu’on s’achemine vers une recrudescence", a estimé Michèle Rubirola , qui avant d'être élue maire était médecin prévention, affectée à la cellule Covid au centre de la CPAM à La Rose (13e)."Ce n’est pas aussi important que cela a été dit sur les réseaux sociaux, mais la courbe augmente, donc "précaution" si on veut à vivre libres", a-t-elle ajouté.Dans son dernier bilan hebdomadaire du 7 juillet, l'Agence Régionale de Santé Paca a elle aussi noté une légère hausse des cas dépistés (+ 159 cas) dans l'ensemble de la région.L'ARS a précisé cependant que pour l'heure, "il n'y a pas pour l'heure de rebond" tout en soulignant que le "virus circule encore".Le prochain bulletin régional de l'ARS sera publié ce mercredi 15 juillet.Dans son discours du 14 juillet, le président a souhaité que le port du masque soit "obligatoire dans tous les lieux publics clos" à partir du 1er août, suggérant aux Français de "porter le masque au maximum quand ils sont dehors et, a fortiori, quand ils sont dans un lieu clos", parce que "nous avons des signes que (l'épidémie) repart quand même un peu."Annie Lévy-Mozziconacci approuve la mesure, à adapter dans chaque ville selon elle. Mais elle s'interroge :"on est le 14 juillet, pourquoi attendre le 1er août ?".