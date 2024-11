À la tête de la ville depuis 2001, François Rebsamen annonce qu'il quitte sa fonction de maire de Dijon

C'est un coup de tonnerre : ce lundi 18 novembre, François Rebsamen annonce qu'il quitte son poste de maire, dès le prochain conseil municipal. L'élu s'exprimera plus en détails dans le journal de France 3 Bourgogne à 19h15.

Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

► Mise à jour 18h30 : ajout de la réaction de l'opposition.

Aucune information n'avait fuité. On apprend ce 18 novembre que François Rebsamen, le maire de Dijon, va passer le relais de sa fonction de maire de Dijon. "Ça se passera lundi, au prochain conseil municipal", déclare-t-il à nos confrères du Bien Public. Ses pouvoirs devraient être transférés à la première adjointe, Nathalie Koenders, dont il présentera la candidature.

► À LIRE AUSSI : Il a été maire de Dijon pendant 22 ans : retour sur les douze travaux de François Rebsamen

Il reste président de la Métropole

"Quand je regarde l'action accomplie, je considère que le temps est venu pour moi de transmettre", indique le maire dans un communiqué envoyé vers 17h30. Il assure que son choix fera "respirer la démocratie" et "permettra à de nouveaux talents de s'exprimer".

François Rebsamen précisera les raisons et les modalités de ce départ inattendu sur notre antenne. Il est l'invité spécial du journal de France 3 Bourgogne, à 19h15. Le direct est à visualiser ici.

En revanche, François Rebsamen va rester conseiller municipal. Il conserve aussi sa fonction de président de Dijon Métropole, à laquelle il souhaite se "consacrer désormais tout entier".

La nouvelle de cette démission est soudaine mais pas totalement inattendue. L'élu PS aujourd'uhi âgé de 73 ans l'avait sous-entendu dans une interview accordée au Bien Public en juillet 2023. Interrogé sur la possibilité de laisser sa place de maire à son adjointe Nathalie Koenders avant la fin de son mandat, François Rebsamen avait répondu : "Je serai toujours maire à ce moment-là, comme je pourrais ne plus l'être."

Pour l'opposition, Nahtalie Koenders "restera la marionnette" de François Rebsamen

Dans la foulée ce lundi soir, l'opposition de droite a réagi dans un communiqué. Emmanuel Bichot, président du mouvement Agir pour Dijon, accuse François Rebsamen de "se défausser au moment où la municipalité est rattrapée par son bilan, où les ardoises s’accumulent et où tous les projets patinent". "Une certaine forme de lâcheté", tance l'opposant, parlant aussi d'une "triste fin de règne".

Il tente une ultime manoeuvre Emmanuel Bichot président d'Agir pour Dijon

Emmanuel Bichot accuse le maire de "renier ses promesses" d'aller au bout de son mandat. "Alors que le bilan de son équipe municipale est de plus en plus contesté par les Dijonnais, qui souhaitent un changement en profondeur, il tente une ultime manœuvre pour tenter de sauver cette majorité menacée et d’assurer ses arrières."

Selon lui, Nathalie Koenders ou tout autre successeur potentiel "n'aura pas la légitimité du vote populaire et restera la marionnette" de François Rebsamen.

Maire de Dijon depuis plus de 20 ans

Elu en 2001, François Rebsamen est maire socialiste de Dijon jusqu'en 2014. François Rebsamen est aussi sénateur de la Côte-d'Or de 2008 à 2014, et président du groupe socialiste au Palais du Luxembourg entre 2011 et 2014.

De 2014 à 2015, il quitte ses fonctions locales et devient ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social dans les gouvernements successifs de Manuel Valls, sous la présidence de la République de François Hollande. C'est alors Alain Millot qui reprend la mairie de Dijon.

François Rebsamen a été le second de François Hollande au Parti socialiste de 1997 à 2008. • © NICOLAS SALIN / MAXPPP

En 2015, après le décès d'Alain Millot qui succombe à un cancer, François Rebsamen quitte Paris et reprend les rênes de la ville de Dijon. Socialiste d'origine, François Rebsamen a depuis apporté son soutien à Emmanuel Macron.

En 2018, François Rebsamen, alors âgé de 66 ans, annonce publiquement qu'il souffre d'un cancer. Il se met en retrait de ses fonctions et confie l'intérim de la mairie à son adjointe Nathalie Koenders. C'est le premier vice-président Pierre Pribetich qui reprend la métropole. François Rebsamen reprend son poste quelques mois plus tard.