La statue de l'Abbé Pierre déboulonnée dans ce fief d'Emmaüs : "il n'y a eu aucun débat"

La commune de Norges-la-Ville (Côte-d'Or), où se trouve une vaste antenne de la communauté Emmaüs, a déboulonné sa statue de l'abbé Pierre. La mairie ne veut plus être associée au personnage, après les dernières révélations.

Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Le 10 septembre, le village de Norges-la-Ville, à quelques kilomètres de Dijon, envisageait de déboulonner la statue de l'abbé Pierre près d'Emmaüs. Une semaine plus tard, c'est désormais chose faite.

"La décision est un peu triste à deux niveaux", explique Denis Malière, maire de Norges-la-Ville. "Cette statue était très belle, faite par un artiste local et elle faisait partie du paysage depuis 11 ans. C'était une image incontournable de Norges-la-Ville."

La statue avait été érigée tout près d'une vaste antenne de la communauté Emmaüs. Et les dernières révélations concernant l'abbé Pierre ont fait du tort à l'association fondée par ce dernier. "C'est une très belle organisation, qui véhicule une belle image d'intégration", rappelait le maire dans notre article. "Il ne faut pas qu'elle pâtisse de cela. On ne peut pas associer Emmaüs, aujourd'hui, à l'abbé Pierre."

Une décision unanime

C'est lors d'un conseil municipal que le maire a soumis cette proposition. "Il n'y a eu aucun débat, tout le monde était d’accord. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de débat non plus. Associer l’image de l’abbé à Norges-la-Ville n’était pas possible. Ça s’est fait en accord avec l’artiste qui comprenait pourquoi."

Nous sommes une communauté Emmaüs, pas la communauté de l'abbé Pierre. Président du centre Emmaüs de norges-la-Ville

Le président du centre Emmaüs de Norges s'est également confié à l'AFP. "Cela ne pose pas de souci de notre côté. Nous sommes une communauté Emmaüs, pas la communauté de l'abbé Pierre. C'est la compétence de la mairie."

Le maire de Norges, Denis Malière, à côté de la statue de l'Abbé Pierre. • © Guillaume Robin/France Télévisions

L'emplacement ne devrait pas rester vide, la mairie réfléchit déjà à ce qui pourrait remplacer la statue. "On va essayer de trouver une solution pour mettre quelque chose. Cela peut être en lien avec la communauté d’Emmaüs ou autre chose d'emblématique de la ville."

Pour rappel, une série d'enquêtes, publiées il y a quelques mois, a mis au jour les violences sexuelles commises par l'abbé Pierre, décédé il y a 14 ans. 24 femmes ont déjà témoigné.