TÉMOIGNAGE. Chloé, 21 ans vit avec la maladie de Crohn

Une conférence aura lieu dimanche 19 mai à Besançon

Dimanche 19 mai 2019 à Besançon, comme dans d'autres villes, un monument se parera de couleur violette. Besançon illuminera son nouveau Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie à l’occasion de la journée mondiale des MICI (maladies inflammatoires chroniques de l’intestin).Derrière cette abréviation MICI, se cachent 250.000 malades en France.. Elle peut atteindre n'importe quel segment du tube digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus. La maladie affecte les deux sexes, sans doute un peu plus souvent la femme. La découverte de la maladie intervient souvent entre 15 et 30 ans. Les causes de cette maladie sont encore mal connues. Elle n'est ni héréditaire, ni contagieuse. La présence de certains gènes peut l'expliquer. Ou un dérèglement de la flore intestinale.La jeune bisontine a subi de multiples traitements, elle a fini par être opérée en 2017. Elle vit comme beaucoup de malades avec une poche qui doit être changée quotidiennement. Une infirmière vient tous les jours voir la jeune femme, un geste de soins qui prend 30 à 45 minutes. Et que Chloé doit prévoir, anticiper, même quand c'est l'heure des vacances.Les jeunes blogeuses se sont connues via le réseau social Instagram où Chloé raconte sous le pseudo de Popey de Crohn sa maladie au quotidien. Sur leur blog, les jeunes femmes vendent également des tee-shirts "Les Crohn'asses" au profit de l'association AFA, l'association François Aupétit, association de soutien aux malades et à la recherche sur les MICI.Chloé, Jessy, Tiphany, Marion, Mailys parlent sans tabou de leur quotidien.explique Chloé. Le blog est coloré, bardé d'une bonne pointe d'humour. Car comme dit Chloé, mieux vaut en rire de cette maladie pour faire passer le message." confie Chloé.La jeune femme a pourtant connu des moments difficiles.dit-elle dans un des ces posts.L'été arrive, la jeune bisontine a déjà d'autres idées d'articles dans la tête pour aider toutes les malades. Un point sur les accessoires pour camoufler sa poche, un billet sur les départs en vacances ? Une recette sans doute, car les malades sont contraints à une alimentation particulière. Pas de fibres, pas de légumes quand l'intestin est en crise. Durant sa scolarité Chloé ne mangeait que des plats préparés en famille. Difficile de trouver encore aujourd'hui de quoi s'alimenter au restaurant.

"Comment vivre avec une MICI ?" : la conférence sera animée par le docteur Claire Gay, praticienne en gastro-entérologie. Cette présentation sera complétée par plusieurs témoignages de malades ainsi que leurs proches. Elle aura lieu à la maison des parents en face le CHU de Besançon.