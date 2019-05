TÉMOIGNAGE. “L'homophobie c'est un crime contre l'amour” dénonce un jeune homosexuel

Homophobie



L'homophobie en hausse depuis les manifs contre "le mariage pour tous"

Victimes d'homophobie, d'insultes, agressions : comment vous défendre ? Insultes, propos homophobes sur internet, signalez-les à la plateforme PHAROS Une ligne d'écoute anonyme

Sos Homophobie reçoit les appels au 01.48.06.42.41 Violences, délits, et peines plus lourdes pour les auteurs d'agression homophobe

L'homophobie, et au sens plus large, les LGTBphobies sont reconnues commes des facteurs aggravants par la justice française. Les peines encourues en cas d'agressions, violences à caractère homophobes sont beaucoup plus lourdes. Il est nécessaire de porter plainte après une agression.

nom féminin : Rejet de l'homosexualité, hostilité systématique à l'égard des homosexuels.-----------Thomas* et Alexandre* ne sont pas leurs vrais prénoms. Vous ne verrez pas le visage de ce jeune couple d'une vingtaine d'années. Pour respecter leur anonymat et leur sécurité.L'homophobie a fait une entrée inattendue, violente dans leurs vies. Le 15 octobre 2018 à Besançon, les deux hommes se tenaient la main près d'un arrêt de bus à Besançon. Un groupe de jeunes les a encerclé. Il s'en est suivi une pluie de coups et d'insultes homophobes. Puis le sang, le choc, le transport à l'hôpital. Les deux hommes évoquent encore à demi-mot ce traumatisme toujours présent.Thomas et Alexandre évitent désormais de se déplacer ensemble dans le quartier populaire où s'est déroulée leur agression. Les auteurs présumés des coups, des mineurs ont été identifiés. L'instruction est en cours.Pour ce jeune couple de Franche-Comté, les regards, les injures ne sont pas spécifiques à leur petite ville du Doubs.explique Thomas qui a fini par s'habituer à ces remarques, ces regards.Parler est une évidence pour Thomas et Alexandre. Parler plutôt que de laisser faire. Parler, témoigner ne serait ce que pour faire prendre conscience à une poignée de personnes que leur amour aussi a droit au respect, a droit au grand jour. Parler pour inciter aussi les victimes à dénoncer ces agressions homophobes.Le 17 mai sera partout une nouvelle fois dans le monde journée internationale de lutte contre l'homophobie. Selon une étude publiée en juin 2018 en France. 17 % des personnes LGTB ont été victimes de violences physiques.A Besançon, d'autres agressions d'homosexuels ont eu lieu l'été 2018 dans un parc du centre ville. Les auteurs présumés ont été identifiés. Certains étaient mineurs.Comment faire pour qu'en 2019, les préjugés tombent ? Comment faire pour que l'acceptation d'une sexualité différente de l'héterosexualité se fasse ? Pour Alexandre, tout passe par l'éducation.estime Alexandre.A Alexandre, on a souvent dit maladroitement : "nous confie-t-il sur un banc des bords du Doubs."Il y a de gros stéréotypes sur les homosexuels, comme pour de nombreuses choses, sur les noirs, les Asiatiques, ou les Français.regrette le jeune Bisontin qui évite désormais certains quartiers de sa ville.L'éducation religieuse, quelle qu'elle soit doit prôner plus que jamais la tolérance estime le couple."regrette Alexandre qui précise que l'homosexualité existe depuis l'Antiquité.constate que les hommes sont victimes d'actes homophobes, plus que les femmes. Le rejet de l'homosexualité est encore là. Plusieurs explications sont avancées.estime la jeune femme.ajoute la Bisontine.Selon Stéphanie Barbot, l'acceptation de l'homosexualité a du mal à se faire aujourd'hui parmi les plus jeunes. Heureusement, des choses avancent.conclut-elle. La Dilcra (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme) s'appelle depuis l'automne dernier Dilcrah avec un H comme homophobe. L’organisme gouvernemental est désormais chargé de lutter contre la haine anti-LGBT.A Besançon, le 17 mai, une marche militante partira à 14 heures du parc Micaud, l'un des lieux où des homosexuels ont été agressés ces derniers mois.