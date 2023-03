TEMOIGNAGE. Trottinettes électriques : à 12 ans, Louis est mort dans un accident, le combat de sa famille pour une loi plus stricte

Louis Montury est décédé le 7 juin 2021 dans un accident de trottinette à Saint-Amour dans le Jura. Son frère jumeau a survécu. La famille est à l’origine de la proposition de loi déposée le 28 février 2023 par la députée du Jura Danielle Brulebois et le député du Rhône Thomas Rudigoz.

Une famille meurtrie à jamais. En juin 2021, la vie de la famille Montury bascule en une fraction de seconde. Les jumeaux Louis et Paul empruntent la trottinette électrique de leur père. Ils ont bien mis un casque. Ils rentrent du collège en empruntant une rue du village en pente quand le choc se produit. À une intersection, la trottinette ne s'arrête pas à temps. Une voiture passe au même instant. Louis, ne survivra pas au choc.

“On a vécu un drame ce jour-là, mais les médecins aussi”

Les parents de Louis et Paul sont reçus ce mercredi 1er mars par Clément Beaune, ministre des Transports et Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Pour les victimes, le traumatisme est immense. Les images du drame survenu le 7 juin 2021 sont encore terriblement douloureuses. “Je voudrais tellement remercier Gladys, la médecin du Smur, Christophe, l’ambulancier intervenu ce jour-là. Ils ont tout tenté… On a vécu un drame mais les médecins aussi”.

“Le casque n’a pas sauvé la vie de Louis, mais il a sauvé celle de Paul”

Malgré la douleur d’avoir perdu un de leurs jumeaux, Elisabeth Montury et son mari Robert ont entamé leur combat quatre mois après le drame : déposer une loi pour protéger les enfants, les plus vulnérables car ils n'ont pas la même perception du risque. “C’était une façon de survivre”, confie la maman. Dès septembre 2021, ils écrivent à Emmanuel Macron. Ils rencontrent l’oreille attentive de la députée du Jura Danielle Brulebois touchée par ce drame.

Le 3 janvier 2023, ils écrivent à nouveau au ministre des Transports Clément Beaune dénonçant l’augmentation des nombreux accidents de trottinettes électriques en France. 7 morts en 2019, 10 morts en 2020, 24 morts en 2021, 34 morts en 2022, et des blessés par milliers. Plus de 20.000 blessés en 2021 par les Engins de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM) qui regroupent la trottinette électrique, le monoroue, le gyropode et l’hoverboard.

La loi devrait évoluer sur le trottinettes électriques après un grand nombre d'accidents mortels. • © PATRICK LEFEVRE / BELPRESS - MAXPPP

Je vous pose la question : encore combien de familles brisées, d’enfance et de fratries détruites par ces engins ? Elisabeth et Robert Montury, parents de Louis et Paul

Casque, prévention, permis trottinettes, ce que contient la proposition de loi

“On veut l’obligation du port du casque. Augmenter l’âge minimal à 16 ans, plus de prévention chez les jeunes, un vrai statut pour la trottinette électrique, qu'elle ne soit plus considérée comme un jouet mais un mode de déplacement", résume la famille Montury. Cette dernière est en train de créer un collectif de familles dont les enfants ont été victimes d’accidents graves de trottinettes. À leurs côtés, le père d’Iris, cette adolescente de 15 ans décédée en août 2022 à Lyon avec Warren, 17 ans. Les deux jeunes ont été percutés par une ambulance privée alors qu’ils avaient pris place sur la même trottinette.

Les obsèques des deux adolescents décédés dans un accident de trottinette, se sont déroulés, à la mi journée en la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Près de 1000 personnes étaient réunies pour leur rendre hommage. • © France 3 Rhône-Alpes

La proposition de loi sur le règlement des trottinettes

“Les trottinettes sont ludiques et de plus en plus populaires mais elles sont dangereuses, et leur utilisation est insuffisamment encadrée par le code de la route. C’est pourquoi avec une vingtaine de députés cosignataires nous proposons :

le port du casque obligatoire

la limitation de vitesse à 20km/h au lieu de 25km/h

l’interdiction aux moins de 14 ans au lieu de 12 ans.

un module de formation spécifique aux trottinettes dans l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau (ASSR2)

En plein essor, la trottinette est considérée comme un mode de déplacement doux qui peut vite devenir brutal et violent. Nous avons le devoir de prendre des mesures pour mieux protéger les usagers et en particulier les plus jeunes” écrit la députée du Jura Danielle Brulebois.

Cette proposition de loi s’appuie en grande partie sur les recommandations fin 2022 de l’Académie Nationale de médecine qui appellent à une réglementation de ce moyen de transport. "Pour réduire le nombre d’accidents, la première mesure réside dans le respect de la réglementation existante ; encore faut-il également envisager des avancées dans la conception des engins, en termes de sécurité, des règles de prévention pour les conducteurs, comportant formation et protection renforcée, ainsi qu’une réflexion sur le partage de l’espace public dans les centres urbains", conclut cette dernière dans son rapport.

Je voudrais que cette loi soit en l’honneur de mon fils et qu’il soit cité dans l’article de loi, comme celui d’Iris. Paul qui a aujourd’hui 14 ans, a vu son frère mourir sous ses yeux. Il faut protéger nos enfants. Elisabeth Montury

La famille de Louis et Paul espère que le texte, porté en ce mois de février 2023 par des députés de la majorité présidentielle, aboutira. “Notre combat est apolitique, il vise à protéger les plus vulnérables”, précise Elisabeth Montury. “Un enfant n’a pas la même perception du danger qu’un adulte. Ce combat, je le porte de la voix de mes fils et celle de toutes les familles détruites par ce genre d’accidents”, témoigne la mère de famille du Jura. Elle estime qu’il faudrait aussi une formation des jeunes dès la classe de 6e, et non la 5e, des clignotants, des rétroviseurs, des bruits continus lors des déplacements… “C’est ce que le ministère des Transports doit faire. On est capable de mettre des normes sur des voitures, pourquoi pas les trottinettes ?”, lance Elisabeth Montury.

