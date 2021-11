Noël 2021 : le sapin de l'Elysée a été coupé et il vient une nouvelle fois du Morvan

Pour la neuvième année consécutive, le sapin de Noël qui décorera la cour de l’Élysée a été coupé dans une pépinière située dans la Nièvre. Une grande fierté pour la filière.

C'est désormais une tradition. Depuis neuf ans, les sapins de Noël qui ornent la cour d'honneur de l'Élysée proviennent de l'exploitation de Jean-Christophe Bonoron, située à Montsauche-les-Settons (Nièvre).

Celui de cette année ne fait pas exception. Il a été coupé ce vendredi 19 novembre.

Un arbre qui "coche toutes les cases"

L'arbre de cette année est un Nordmann âgé de 24 ans. Du haut de ses 11 mètres 70, il est légèrement plus grand que son prédécesseur, qui mesurait 10 mètres 50.

Pour Frédéric Naudet, président de l’Association Française du Sapin de Noël Naturel, le choix de ce sapin est une grande fierté. "On est très heureux et très fiers que l'arbre de l'Élysée vienne de chez Jean-Christophe Bonoron", affirme-t-il. "C'est un spécialiste reconnu des grands sapins, tous les ans ses sapins sont magnifiques, et cette année, il le sera également."

Le sapin de Noël sera livré à l'Élysée au début du mois de décembre. • © François Latour / France 3 Bourgogne

Pour décorer la cour d'honneur du palais présidentiel, un sapin doit correspondre à des critères bien spécifiques. En plus de mesurer la bonne taille, il doit former un cône parfait, être bien équilibré et posséder une belle teinte verte ainsi qu'une pointe en forme de flèche. Selon Jean-Christophe Bonoron, celui choisi ce 19 novembre est l'arbre idéal.

"Le sapin doit mesurer entre 11 et 12 mètres", précise-t-il. "Il doit aussi avoir une belle aiguille et un beau port. Celui-ci coche toutes les cases."

Après une tentative d'acheminement à Paris en péniche il y a deux ans, le sapin sera cette année transporté à l'aide d'un camion hybride. Il devrait arriver à l'Élysée début décembre.