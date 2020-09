“Singes“ et “nègres” : en dédicace à Chalon, Nicolas Sarkozy n'a pas ”l'intention de commenter une polémique indigne”

Nicolas Sarkozy parle d'une polémique "indigne"

"Singes" ou "nègres" : Nicolas Sarkozy refuse de commenter la polémique qu'il qualifie d'"indigne"

Une visite à l'hôpital

Cette visite de Nicolas Sarkozy à Chalon-sur-Saône intervient quelques jours après la désignation officielle de Gilles Platret, son "ami", maire de la ville, comme tête d e liste Les Républicains pour les élections régionales en Bourgogne Franche-Comté prévues dans 6 mois. Pas de meeting prévu à l'agenda mais une rencontre dans une librairie. L'ancien chef de l'Etat y a rencontré ses fans pour une séance de dédicace de son dernier livre "Le temps des tempêtes" sorti cet été. A cette occasion, il a été interrogé par les journalistes sur la polémique déclenchée par sa venue dans l'émission "Quotidien" il y a quelques jours, en établissant un parallèle entre le mot "singe" et la réédition du livre d'Agatha Christie "Dix petits nègres".Nicolas Sarkozy qualifie cette polémique d'"indigne" et refuse de la commenter, pour ne pas lui "donner du crédit". "Il n'y a jamais de crédit à l'indignité. Notre rôle à tous, c'est d'élever le débat" a conclu l'ancien président de la République. Sur place, il a d'ailleurs repris un journaliste qui l'a appelé "Monsieur Sarkozy" avant de lui poser sa question.La première étape de la visite de l'ancien chef de l'Etat en Bourgogne ce lundi 14 septembre, a été un déplacement au centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Et plus précisément au sein du service pédiatrie. Nicolas Sarkozy est le parrain de la campagne "Guérir le cancer de l'enfant au 21e siècle". Elle a été lancée par l'institut Gustave Roussy de Villejuif et Frédéric Lemos, papa de Noé, décédé d'un cander pédiatrique à l'âge de 7ans, et vise à collecter des fonds pour la recherche.La dernière visite officielle de Nicolas Sarkozy en Bourgogne Franche-Comté remonte à juin 2019 à Belfort. Il s'était déplacé pour l'inauguration d'une rue Simone Veil, dans une ville marquée par les difficultés d'Alstom durant son passage à l'Elysée.