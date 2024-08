Suspecté du meurtre de sa femme, remis en liberté après 26 mois de détention : tout savoir sur l'affaire Mellet

Après 26 mois de détention provisoire, Frédéric Mellet a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Cet ancien éleveur de chèvres à Joigny, souvent surnommé le "Jubillar de l'Yonne", reste mis en examen pour la disparition non élucidée de son épouse, Chantal.

Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Soupçonné du meurtre de sa femme Chantal, derrière les barreaux depuis plus de deux ans, Frédéric Mellet est sorti de prison le 7 août 2024. Le procureur de la République d'Auxerre a confirmé que la nouvelle juge d'instruction en charge du dossier l'a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

"Une ordonnance de soit-communiqué nous a été remise", précise le procureur Hugues de Phily. Aux yeux du juge d'instruction, le dossier est arrivé à son terme."

Après 26 mois de détention, Frédéric Mellet est donc rentré chez lui. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, celui qui est souvent surnommé "le Cédric Jubillar de l'Yonne" doit fixer sa résidence à Joigny, pointer au commissariat une fois par semaine, et ne pas quitter la France.

Un dossier "complexe"

"On est tous à peu près d'accord pour estimer qu'il s'agit d'un dossier complexe, qui a nécessité beaucoup d'investigations, dans lequel le corps de la victime n'a pas été retrouvé", déclare le procureur de la République d'Auxerre. Il a désormais six mois pour rendre une décision et renvoyer, ou non, Frédéric Mellet devant une cour d'assises.

Chantal et Frédéric Mellet sur leur exploitation en 2016. • © MIGENNES-JOIGNY AGENCE / MAXPPP

De son côté, l'ancien agriculteur clame toujours son innocence. Dans une interview accordée à L'Yonne Républicaine, il estime qu'il "n'y a rien contre moi. Il n'y a pas de preuve scientifique. Aujourd'hui, je veux qu'on finalise cette affaire." Il va même plus loin, en demandant la reprise des appels à témoin pour pouvoir retrouver sa femme.

Le rappel des faits

Le 2 juillet 2020, au matin, Chantal Mellet quitte le domicile familial, situé à Joigny (Yonne), sans téléphone ni carte bancaire, et ne donne plus de nouvelles. Frédéric Mellet signale sa disparition et, dans les mois qui suivent, il accorde des interviews à la presse pour donner plus de circonstances sur ce jour de juillet.

"Elle était dans son laboratoire en train de faire ses fromages. Moi j'étais à la traite des chèvres. Je l'ai dérangée deux minutes, je lui ai dit : "quand tu auras fini, il faudra qu'on parle d'un sujet personnel. Bah, quand je l'ai cherchée sur le coup des neuf heures, il n'y avait plus personne," explique-t-il alors à France Bleu Auxerre.

Mais, 22 mois plus tard, tout s'écroule : l'ancien agriculteur est mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre de son épouse.

La justice estime avoir suffisamment d'éléments incriminants. Elle s'appuie notamment sur l'audition de l'une des filles du couple. D'après un compte rendu rapporté par Le Parisien, celle-ci aurait changé sa version sur les faits qui se sont déroulés lors du jour de la disparition de sa mère.

Frédéric Mellet est resté 26 mois en détention provisoire. • © RENAUD CANDELIER / FRANCE BLEU

Au départ, elle explique avoir vu son père en se réveillant le matin du 2 juillet. Réinterrogée par les policiers, elle admet finalement que la propriété était vide et que le camion de Frédéric n'était pas garé sur place. Cette version fragilise donc l'alibi du mari, d'autant plus que leur mariage était au bord de l'explosion.

► À LIRE AUSSI : Sa femme a disparu depuis 4 ans : Frédéric Mellet, le "Jubillar de l'Yonne", reste en prison 6 mois de plus

Chantal entretenait une liaison avec un autre homme, et Frédéric le savait. Dans une interview donnée à L'Yonne Républicaine en janvier 2022, il expliquait d'ailleurs qu'il voulait lui en parler le jour de sa disparition : "je désirais lui demander de cesser cette relation, qu’on reprenne notre vie. Comme beaucoup de couples, il y a des hauts et des bas."

La chronologie des faits

► Juillet 2020 : Disparition de Chantal Mellet, 54 ans. Une enquête est ouverte pour "disparition inquiétante."

► Décembre 2020 : Frédéric Mellet témoigne sur France Bleu Auxerre. Cinq mois après la disparition de son épouse, le cinquantenaire se trouve au chômage.

► Février 2021 : Des fouilles sont menées dans le jardin de la maison des époux Mellet. "Je me tiens à la disposition de la justice," déclare-t-il à l'Yonne Républicaine.

► Octobre 2021 : Le parquet ouvre une information judiciaire pour "meurtre," contre X.

► Mai 2022 : Frédéric Mellet est placé en garde à vue et mis en examen pour meurtre.

► Juillet 2022 : Une demande de remise en liberté est déposée par ses avocats, dont maître Franck Berton. La demande est rejetée et ses avocats font appel.

► Octobre 2022 : Une nouvelle demande de remise en liberté est déposée. Elle est rejetée par la cour d'appel de Paris mercredi 12 octobre.

► Novembre 2022 : le pourvoi en cassation de Frédéric Mellet est rejeté le 15 novembre. Il reste donc en détention. Son avocat indique qu'il va déposer des nouvelles demandes de remise en liberté.

► 18 janvier 2023 : rejet d'une demande de remise en liberté.

► 11 avril 2023 : rejet d'une demande de remise en liberté.

► 23 mai 2023 : rejet d'une demande de remise en liberté.

► 19 juillet 2023 : rejet d'une demande de remise en liberté.

► 14 août 2023 : rejet d'une demande de remise en liberté.

► 21 août 2023 : rejet d'une demande de remise en liberté jugée irrecevable.

► 23 août 2023 : rejet d'une demande de remise en liberté.

► 15 septembre 2023 : rejet d'une demande de remise en liberté.

► 29 septembre 2023 : rejet d'une requête en nullité d'une pièce, demandée par la défense.

► 8 novembre 2023 : le juge des libertés et de la détention d'Auxerre prolonge la détention provisoire de Frédéric Mellet pour six mois, jusqu'en mai 2024.

► 29 mars 2024 : Frédéric Mellet est de nouveau auditionné par le juge d'instruction d'Auxerre.

► 30 avril 2024 : la détention provisoire de Frédéric Mellet est prolongée de six mois

► 7 août 2024 : Frédéric Mellet est remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire en l'attente d'un éventuel procès.