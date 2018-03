7 mois avec sursis pour la militante vegan qui s'était réjouie de la mort du boucher de Trèbes

Son post sur facebook lui vaut une condamnation pour apologie du terrorisme. Une habitante de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), adepte du veganisme et défenseure de la cause animale, a été(Aude) tué vendredi 23 mars par le terroriste Radouane Lakdim.Elle ne s'est pas excusée au cours de l'audience mais a affirmé ses convictions pour la protection des animaux. Elle a cependant indiqué qu'elle s'était excusée directement auprès de la famille de la victime.Le texte avait été repéré par les gendarmes de l'Ariège, provoquant l'ouverture d'une enquête par la procureure de Foix, aussitôt dessaisie au profit du parquet de Saint-Gaudens où réside la femme mise en cause. Elle a été placée en garde à vue mercredi soir à la gendarmerie de Saint-Gaudens et la procureure de la République Cécile Deprade, a indiqué à France 3 jeudi matin que la femme serait jugée en comparution immédiate le jour même devant le tribunal correctionnel pour apologie du terrorisme.Le message posté par la militante vegan était le suivant : "Ben quoi, ça vous choque un assassin qui se fait tuer par un terroriste? Pas moi, j'ai zéro compassion pour lui, il y a quand même une justice".Le parquet a donc retenu la qualification d'apologie du terrorisme pour cette publication, tout comme contre Stéphane Poussier, cet ancien candidat de La France Insoumise qui a été condamné à un an de prison avec sursis en Normandie pour s'être féliciter de la mort du Colonel Beltrame