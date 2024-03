Narcobanditisme à Marseille : ce que l'on sait de l'arrestation du chef du clan Yoda au Maroc

Félix Bingui, chef présumé du clan Yoda, qui se livre à une guerre sanglante avec son concurrent DZ Mafia pour le contrôle des points de deal à Marseille, a été interpellé vendredi soir à Casablanca, au Maroc.

Le chef présumé du gang marseillais Yoda, Félix Bingui, a été interpellé vendredi au Maroc, a annoncé samedi 9 mars Gérald Darmanin, confirmant une information du Parisien. "Un des plus grands narcotrafiquants marseillais a été arrêté au Maroc. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue", a posté sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur, en remerciant les autorités marocaines de leur coopération pour ce "grand coup est porté aujourd'hui au narcobanditisme".

Un des plus grand narcotrafiquant marseillais a été arrêté au Maroc. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue. Un grand coup est porté aujourd’hui au narcobanditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines que je… https://t.co/C4PuohBt9j — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 9, 2024

Cette interpellation d'une figure du narcobanditisme marseillais à Casablanca survient au lendemain de la visite dans la cité phocéenne de la commission d'enquête du Sénat, qui a dressé un constat accablant du narcotrafic dans la deuxième ville de France. France 3 Provence-Alpes vous dit ce qu'il faut savoir de cette arrestation.

Félix Bengui, alias le Chat, était dans le viseur des policiers français

Condamné par la justice française pour association de malfaiteurs et détention d’armes, le chef du clan Yoda gérait son business depuis l’étranger. Il s'était retranché au Maroc depuis le début de la guerre ouverte avec DZ Mafia en février 2023. Les enquêteurs français qui le suivaient à la trace ont alerté les autorités marocaines de sa présence sur leur sol.

Le narcotrafiquant de 33 ans faisait l'objet d'un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction marseillais pour "importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs (...) blanchiment et non justification de ressources", a indiqué le parquet de Marseille dans un communiqué.

La Paternelle est devenu l'épicentre de la guerre entre Yoda et DZ Mafia

Le clan Yoda de Bengui et la DZ Mafia de Mehdi A. L étaient alliés jusqu'en 2021. Une altercation entre les deux chefs de bande en Thaïlande, en février 2023 auraient déclenché les affrontements selon Le Parisien. Depuis le début de l'année, ils se livrent une guerre sans merci, dont la cité la Paternelle, dans le 14ᵉ arrondissement de Marseille, est l'épicentre.

Sur 47 "narchomicides" recensés en 2023, "34 sont imputables à DZ Mafia et 24 à Yoda", selon le procureur de la République Nicolas Bessone. Yoda et DZ Mafia se disputent le contrôle des points de deal, dont le rendement est estimé entre 50 000 et 80 000 euros.

L'année 2023 a connu un niveau d'homicides "historiquement jamais atteint" dans la cité phocéenne, selon le procureur Bessone. Une année noire, malgré le déploiement en février de la Compagnie Républicaine de Sécurité 8 (CRS-8), une unité d'élite, puis de la CRS81, à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

La traque des trafiquants s'intensifie à l'étranger

"Cette arrestation est le fruit d'une remarquable coopération des autorités marocaines qui ont procédé à son interpellation et au travail minutieux et sans relâche de l'Office français antistupéfiants, de la brigade des fugitifs de l'Office central de lutte contre le crime organisée et de la police judiciaire de Marseille",

a indiqué le parquet. La PJ marseillaise et la police marocaine collaboraient depuis plusieurs mois sur cette enquête. Avec l'arrestation de Bingui, 19 "individus très recherchés" pour leur rôle important dans le trafic de drogue à Marseille ont été interpellés dont certains à l'étranger, selon des chiffres de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

Pendant que les clans s'affrontent à Marseille, mais aussi hors des frontières françaises, les autorités traquent les têtes de réseau à l'étranger. "Ce n'est réellement que quand le chef tombe que l'on peut déstabiliser ces équipes de trafiquants", selon Dominique Abbenati.

En janvier, ce sont des membres de la DZ Mafia qui ont été arrêtés en coopération avec les autorités espagnoles pour le meurtre de deux Marseillais de la Paternelle, à Salou le 3 mai 2023.