"Les joyaux de France finiront par appartenir au club des ultra-riches" : colère après le rachat mirobolant de vignes de Bourgogne par LVMH

Le groupe LVMH, propriété du milliardaire Bernard Arnault, vient de racheter 1,3 hectares de parcelles de grands crus à Aloxe-Corton (Côte-d’Or) pour 15,5 millions d’euros. Derrière cette opération mirobolante, les vignerons pointent du doigt le problème des droits de succession exorbitants, et le risque pour la typicité des vins de Bourgogne.

Sur la côte viticole, la nouvelle fait du bruit. “Le château de Corton ne va pas avec, pour le prix ? Ah, alors c’est cher, quand même”, réagit, un peu amusé, un habitant. 15,5 millions d’euros pour 1,3 hectare de vigne : cher ? C’est en tout cas ce que vient de débourser le groupe LVMH, propriété du milliardaire Bernard Arnault, 5e fortune mondiale.

La transaction, révélée par le Bien Public en cette mi-septembre, concerne plusieurs parcelles de grands crus appartenant au domaine Poisot, basé à Aloxe-Corton au cœur de la Bourgogne viticole. Y figure notamment une parcelle de Romanée-Saint-Vivant, voisine de la très célèbre Romanée-Conti.

Dans les villages alentour, un autre habitant déplore : “Je pense que ça serait mieux si c’était les vignerons, et non les gens fortunés, qui pouvaient acheter les domaines.” C’est précisément le problème pointé du doigt par le monde viticole.

L'un des trois châteaux de Corton, sur la côte viticole de Bourgogne • © OLART FABIEN / HEMIS.FR / HEMIS.FR

Les raisins de la colère

“Je me sens en colère, clairement. C’est encore une transaction de plus”, peste Thiébault Huber, vigneron à Meursault et président de la CAVB (confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne).

Ce sont encore des grands crus et des vignes prestigieuses de Bourgogne, qui s’en vont d’une famille. Thiébault Huber vigneron et président de la CAVB

Car si le domaine Poisot a décidé de vendre ces parcelles, c’est qu’il n’avait pas vraiment le choix, confronté à un héritage et des frais insurmontables. “Les droits de succession étaient tellement élevés… À un moment donné, nous ne sommes pas millionnaires, il fallait trouver une solution”, déplore l’exploitant auprès du Bien Public.

La confédération de la CAVB connaît bien ce problème. “Ça fait des années qu’on essaie d’obtenir des amendements fiscaux pour tenter de faciliter la transmission familiale”, affirme Thiébault Huber. Car le prix de vente des parcelles Poisot a été fixé par les services de l'État, en l'occurrence la Safer, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Aujourd’hui, quand on a la chance d’avoir une belle appellation que nos grands-parents ont achetée et façonnée, eh bien on ne peut plus payer parce qu’on sera taxé à 40 %. Thiébault Huber président de la CAVB

Grâce, ou plutôt à cause de l'image prestigieuse de la Bourgogne, "les valeurs sont complètement décorrélées", poursuit le président de la CAVB. "Une terre qui vaudrait 100 000 euros finit par valoir un million. Et plutôt que d’être taxé sur 100 000, on est taxé sur un million… Il n’y a plus aucune notion de valeur de travail et de rentabilité économique d’une parcelle."

Ce sont des sommes que les vignerons ne peuvent pas assumer. Donc, qu’est-ce qu’il se passe ? On les vend à des investisseurs qui sont capables de mettre le prix, pour pouvoir payer le reste de la succession. Thiébault Huber président de la CAVB

Cette problématique est loin d'être nouvelle. Le groupe LVMH avait déjà racheté le domaine des Lambrays, à Morey-Saint-Denis. La CAVB, elle, se bat depuis longtemps pour tenter de faire évoluer les lois sur les droits de succession. "Il faut que les domaines soient considérés comme des usines, comme des outils de travail, avec une taxation adaptée."

"C’est sur la table du gouvernement depuis des années. On attend une loi d’orientation agricole ; elle était prête, calée. Dans le prochain projet de loi finances, il devait y avoir des amendements dans le sens de la préservation des exploitations familiales", liste Thiébault Huber. Mais la démission du gouvernement a gelé ces espoirs. Désormais, les viticulteurs attendent avec impatience de voir à quelle sauce ils seront mangés, en fonction des prochains ministres de l'Agriculture et des Finances, toujours pas nommés ce 18 septembre.

Thiébault Huber, président de la CAVB et vigneron à Meursault • © Guillaume Robin / France Télévisions

"Retour au Moyen-Âge, avec un système féodal"

En attendant, la confédération des vignerons s'inquiète pour la Bourgogne, ses 4 500 vignerons et ses 32 000 hectares de vignes. "C'est tout petit à l'échelle mondiale, mais on est réputé dans le monde entier. C'est le fruit de notre travail de qualité, avec un modèle familial qui marche, un respect du territoire, des rendements limités. Si on en vient à être détenus par 10 familles riches dans le monde, il y a un risque de standardisation."

"Mais qu’on continue !" ironise le président de la CAVB. "Comme ça, tous les joyaux de la France appartiendront au club des ultra-riches du monde, on n'aura plus aucune exploitation familiale et on sera dans un système féodal. Retour au Moyen-Âge, avec les seigneurs qui possèdent les terres et les serfs qui bossent pour eux." Le groupe LVMH, contacté par France 3, n'a pas répondu.

