EN IMAGES. Pluies diluviennes, coulées de boue : les impressionnantes photos et vidéos des orages qui ont frappé la Bourgogne

Un nouveau passage orageux a traversé la Bourgogne ce samedi 20 juillet. Fortes précipitations, vents violents et même grêle par endroits : plusieurs communes, notamment dans l'Yonne, déplorent quelques dégâts.

On le croyait bien installé... mais il n'aura fallu au soleil que cinq jours pour céder sa place aux orages. Ce samedi 20 juillet, le centre et l'est du pays ont été traversés par une importante dégradation orageuse. La Bourgogne, dont les quatre départements se trouvaient en vigilance orange, n'y a pas échappé.

Aucune victime n'est à déplorer dans la région, mais quelques dégâts matériels sont constatés. Les images postées par des internautes sur les réseaux sociaux font état de pluies diluviennes dans certains secteurs. C'est le cas, par exemple, à Fresnes (Côte-d'Or), un village situé à quelques kilomètres de Montbard.

Nouvelles inondations et routes détruites par les coulées de boue ce soir à Fresnes ( près de #Montbard ) ⛈️ pic.twitter.com/liSA8MbkV3 — Météo Côte d'Or (@OrMeteo) July 20, 2024

Sur ces vidéos et photos relayées par le compte Météo Côte-d'Or, on voit la commune traversée par un véritable torrent. Les précipitations ont également charrié de la boue, allant jusqu'à détruire une partie de route. Des images qui ne sont pas sans rappeler celles de Boux-sous-Salmaise, où des orages, cinq jours plus tôt, avaient engendré à des phénomènes similaires.

Plus de 2 000 impacts de foudre dans l'Yonne

Des faits similaires se sont produits vers Auxerre et Chablis, dans l'Yonne. Les rues de deux communes voisines, Montigny-la-Resle et Villy, se sont aussi transformées en torrents. "Il est tombé près de 50mm par endroits", signale Météo89. Quelques kilomètres plus loins, à Beine, des coulées de boue et ruissellement ont aussi eu lieu.

⛈️ Les orages apportent des pluies diluviennes dans l'Yonne. Des inondations concernent la commune de Villy. (© Christine Poitout Coeur) pic.twitter.com/G3Gbq688sB — Météo Express (@MeteoExpress) July 20, 2024

De nombreux impacts de foudre ont par ailleurs été recensés dans le département. Avec 2 196 éclairs selon l'observatoire Keraunos, l'Yonne est le département le plus foudroyé de France dans la nuit du 20 au 21 juillet, devant l'Aube (1 692), l'Allier (1 484) et la Nièvre (1 428).

► À LIRE AUSSI - Des orages, encore et toujours... : l'enchaînement des précipitations, un phénomène bourguignon "assez régulier" en été

Les fortes précipitations se sont aussi abattues sur la Saône-et-Loire et la Nièvre, sans causer de dégâts d'importance. Pour rappel, les quatre départements de Bourgogne sont toujours en vigilance jaune orages jusqu'à ce dimanche minuit.