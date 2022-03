DIRECT. Procès Zepeda à Besançon : premier jour d'un procès aux assises hors norme

Suivez le premier jour du procès de Nicolas Zepeda, chilien accusé d'avoir assassiné son ex-petite amie japonaise, étudiante à Besançon, en 2016. Il nie les faits, malgré de nombreux éléments pointant dans sa direction.

11h50 : "Nicolas Zepeda a évoqué une relation sexuelle passionné et particulièrement expressive" face aux enquêteurs pour justifier les "cris" qu'ont entendu plusieurs étudiants de la cité universitaire, la nuit de la disparition de la victime, en provenance de la chambre numéro 106 dans laquelle elle résidait.

Le président continue d'évoquer les éléments du dossier.

11h35 : L'audience reprend à l'instant après une pause de 30 minutes. Le président Husson débute par le déroulé des faits concernant la disparition de Narumi Kurosaki, en décembre 2016, alors qu'elle résidait sur le campus de la Bouloie à Besançon.

"Les investigations réalisées au sujet du déplacement de Nicolas Zepeda révélait qu'il se trouvait en France depuis le 30 novembre 2016. Il avait loué une voiture et avait passé la soirée du 4 décembre 2016 avec Narumi Kurosaki, dans un restaurant à Ornans. Il apparaissait comme étant la dernière personne à avoir vu la victime" énumère le président.

10h55 : On apprend ce matin que le cousin de Nicolas Zepeda refuse de témoigner durant le procès. Ce dernier avait hébergé l'accusé à Barcelone. Nicolas Zepeda lui avait notamment demandé de taire sa venue en Europe et l'avait questionné au sujet des morts par asphyxie, comme nous vous en parlions dans cet article.

"C'est un témoignage extrêmement important, c'est vraiment regrettable" intervient l'avocat d'une des deux parties civiles Randall Schwerdorffer. "Nous n'avons pas les moyens de le contraindre. Par conséquent je lirai sa déposition le moment venu" dit le président Husson.

10h40 : À présent, les différents témoins et experts sont appelés à s'avancer à la barre par groupe. Ils sont ensuite invités à quitter la salle, en attendant leur passage à la barre durant le procès. Plusieurs interlocuteurs seront entendus en visioconférence, en direct du Japon notamment.

Deux horloges ont été installées dans la salle d'audience du procès Zepeda à Besançon. • © Sarah Rebouh - France Télévisions

10h15 : "Je m'appelle Nicolas Humberto Zepeda Contreras. Je suis né le 11 décembre à Temuco au Chili. Je suis licencié en sciences de l'administration des entreprises. Je suis le créateur et l'administrateur d'une petite entreprise." Première prise de parole de l'accusé qui a enlevé son masque pour s'exprimer clairement et qui est attentif aux paroles du juge.

Nicolas Zepeda, dans le box des accusés, avant l'ouverture de son procès à #Besançon ce mardi matin (Images E.Rivallain - @F3FrancheComte) #procèsZepeda pic.twitter.com/wg2Qulidjt — France 3 Franche-Comté (@F3FrancheComte) March 29, 2022

10h : L'accusé, âgé de 31 ans, entre dans le box entouré de plusieurs policiers. En costume cravate, il porte un masque chirurgical sur le visage. La famille de la victime est installée en face, de l'autre côté de la salle comme le suppose la disposition de cette salle d'audience.

Nicolas Zepeda garde le silence depuis le début de cette affaire judiciaire hors norme. (image d'archives) • © Martin BERNETTI / AFP

L'audience débute avec la présentation des interprètes. Les prises de vue sont désormais interdites. Le juge Mathieu Husson préside la cour. C'est le même juge que lors du procès de Jonathann Daval et celui de Rashid Askari dont vous nous avions parlé sur France 3 Franche-Comté.

9h40 : le moment clé de la matinée est la prise de parole, s'il le souhaite, de l'accusé Nicolas Zepeda. Elle est attendue à 11h15, si les choses se passent comme prévues. Pour rappel, le jeune homme nie avoir tué Narumi Kurosaki.

L'après-midi sera dédiée à la personnalité de Nicolas Zepeda avec la prise de parole de ses parents et de proches de l'accusé ainsi qu'un interrogatoire de personnalité.

9h17 : le procès qui sera traduit en espagnol et en japonais débute à 10h, avec la sélection des membres du jury populaire. La matinée est rythmée par le protocole de lancement du procès. Les parties civiles doivent ensuite être constituées. Pour rappel, la famille de Narumi ainsi que son petit ami au moment de sa disparition, Arthur Del Piccolo, se sont constitués parties civiles.

La salle d'assises du procès Zepeda à Besançon. • © SEBASTIEN BOZON / AFP

"Il y a une culture machiste en Amérique du Sud"

De nombreux journalistes étrangers sont présents à Besançon. Gabriela Bravo de Mega, de la TV chilienne, nous a expliqué avant le début du procès : "Au début cette affaire n'avait aucun écho au Chili. Mais dès lors que la justice française est venu sur notre territoire tout a changé. Sur la personnalité de Nicolas Zepeda il a été dit beaucoup de choses. Certes il est issu d'une bonne famille, il n'est pas courant que des chiliens fassent des études en Europe ou Japon. Ici vous le présentez comme un goldenboy. Ce n'est pas aussi simple."

De son côté Roberto Cox de Chilevision a déclaré au micro de notre journaliste Emmanuel Rivallain : "Cette affaire nous place du mauvais côté de la barrière. C'est un Chilien qui est accusé. Il y a moins d'intérêt forcément qu'au Japon mais il y a une curiosité. Il y a une culture machiste en Amérique du Sud sans doute différente de l'Europe. Le classement du Chili par rapport aux féminicides n'est pas très bon. Cette affaire interroge aussi ce pan de notre culture."

La famille de la victime très touchée par le début du procès

8h35 : La famille de Narumi Kurosaki, et plus particulièrement la mère et la soeur de la victime dont le corps n'a jamais été retrouvé, sont arrivées aux alentours de 8h30 au palais de justice de Besançon. Elles sont apparues très touchées, blotties l'une contre l'autre sur le banc des parties civiles, auprès de leur avocate Sylvie Galley, dans l'attente du début du procès.

Les pièces à conviction lors du procès de Nicolas Zepeda à Besançon. • © Sarah Rebouh - France Télévisions

Nicolas Zepeda, accusé de l'assassinat de l'étudiante japonaise en 2016 est quant à lui arrivé plus tôt, escorté depuis la prison de Besançon, dans laquelle il séjourne depuis plusieurs mois.

#ProcésZepeda L’accusé de l’assassinat de Narumi Kurosaki au départ de la prison de #Besançon se rend aux Assises. Suivez le procès sur @F3FrancheComte (Images E.Rivallain) pic.twitter.com/SS9oPn6U1e — France 3 Franche-Comté (@F3FrancheComte) March 29, 2022

8h : Ce mardi matin sonne le départ du grand procès aux Assises de Nicolas Zepeda, extradé du Chili en juillet 2020 grâce à une longue enquête du parquet de Besançon. Il doit durer jusqu'au 12 avril.

Nicolas Humberto Zepeda Contreras, de son nom complet, est le fils d'un des cadres du géant des télécoms Movistar. Sa mère, Ana Luz, est la secrétaire d’un sénateur chilien. Tous les deux sont présents au procès de leur fils.

Le père de Nicolas Zepeda, cadre du géant des télécoms Movistar, à son arrivée au tribunal de #Besançon #ProcèsZepeda. La mère de l’accusé est également présente sur place. (Images E.Rivallain) pic.twitter.com/QDAK1Kinqi — France 3 Franche-Comté (@F3FrancheComte) March 29, 2022

Au total, 37 journalistes sont accrédités pour ce procès labellisé "grand procès" qui intéresse la France évidemment, mais aussi le Chili et le Japon. Pour l'occasion, les locaux du tribunal de Besançon ont été adaptés avec la salle d'audience A réservée au procès ainsi que deux salles de projection.

