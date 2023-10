Affaire Marwan Berreni : un corps retrouvé dans une maison du Rhône, la piste du suicide envisagée

Un corps a été retrouvé dans une maison abandonnée de Corcelles-en-Beaujolais (Rhône). Il pourrait s'agir de Marwan Berreni, l'acteur de Plus Belle la Vie, porté disparu depuis plus de 2 mois. L'hypothèse du suicide est envisagée.

C'est peut-être la fin du mystère autour de la disparition de Marwan Berreni. Nos confrères du Parisien indiquent que le corps d'un homme a été retrouvé dans une maison de Corcelles-en-Beaujolais (Rhône), et qu'il pourrait s'agir de l'acteur de la série de Plus Belle la Vie. Le comédien bourguignon, 34 ans, n'avait plus donné de signe de vie depuis un accident de la route, le 3 août, dans lequel une jeune femme avait été gravement blessée à la sortie d'une boîte de nuit à Mâcon (Saône-et-Loire), le club 400.

Depuis le 11 août, une information judiciaire est ouverte contre X pour "délit de fuite et blessures involontaires". Une autre enquête, conduite par la même équipe d'enquêteurs mais distincte, est menée pour "disparition inquiétante".

À quelques kilomètres du village où a été retrouvé le véhicule

L'identité du corps retrouvé dans le Rhône n'a pas encore été établie, et les circonstances de la mort restent à déterminer. Il pourrait s'agir d'un suicide. La commune de Corcelles-en-Beaujolais n'est distante que de quelques kilomètres du Mâconnais, là où réside Marwan Berreni, à Fuissé précisément. Corcelles est aussi limitrophe de Fleurie, le village du Rhône où a été retrouvé le véhicule que l'acteur conduisait lors de l'accident, une Mercedes GLK.

►À LIRE AUSSI : ENQUÊTE. Affaire Marwan Berreni : deux mois après, la disparition de l'acteur de Plus Belle la Vie reste "un mystère"

Marwan Berreni incarnait maître Abdel Fedala dans Plus Belle la Vie, jusqu'à l'arrêt de la diffusion du feuilleton sur France 3, en 2022, après 18 saisons. Le comédien devait reprendre son rôle d'avocat pour la reprise de la série sur TF1, programmée début 2024.

Marwan Berreni, mars 2019 • © @smartkidmyra / Facebook

Après deux mois de silence, la famille de Marwan Berreni était sortie du silence la semaine dernière. Dans une lettre publiée par le journal Libération, ses parents, qui résident dans une petite commune de l'Yonne, exhortaient leur fils à revenir à la maison. "Marwan, notre fils, affronte tes peurs. Reviens ! On a besoin de toi !"