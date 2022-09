Un tremblement de terre de magnitude 4,8 fortement ressenti en Alsace

Ce samedi 10 septembre 2022 vers 18 heures, un tremblement de terre a secoué le sol alsacien. D'une magnitude de 4,8 il a été ressenti à Strasbourg et à Mulhouse, mais également en Suisse et en Allemagne.

Un séisme d'une magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter a surpris de nombreux et nombreuses Alsaciens et Alsaciennes de samedi 10 septembre 2022 à 17h58. La magnétique précise doit être affinée dans les prochaines heures.

Contrairement à ce que nous annoncions précédemment, l'épicentre du séisme se trouve non pas au nord-ouest de Mulhouse, mais plutôt au sud-est, en direction de Bâle. Il se situerait à 8 kilomètres de Mulhouse, dans le secteur de Kembs (Haut-Rhin).

Une bonne partie de l'Alsace a été touchée par la secousse, qui a été ressentie dans de nombreuses communes. Sur Twitter, de nombreux internautes ont fait peur de leur stupeur après avoir ressenti la forte secousse : "On a eu un peu peur", écrit un habitant de Mulhouse.

"J'ai d'abord cru qu'il y avait eu un énorme coup de vent, explique Timo, un habitant de Saint-Louis, dans le Haut-Rhin. Mais en regardant à la fenêtre, j'ai compris que ce n'était pas ça."

Sur Facebook, un habitant de Haguenau, pourtant à une heure et demi de l'épicentre écrit : "Le toit de mon magasin a tremblé, ainsi que les écrans des ordinateurs." Beaucoup d'Alsaciens parlent d'un "gros boom".

"J'ai eu la frousse, tout a tremblé. Un gros boom. J'ai cru qu'un truc avait explosé", témoigne une utilisatrice de Facebook. "Je me suis demandée si je devenais folle mais non!", écrit une autre. Sur Twitter, certains sont même déçus de ne rien avoir ressenti : "J'ai raté mon tout premier tremblement de terre, j'ai la rage", s'amuse un twittos.

On aurait cru qu'un avion tombait. Un habitant de Kembs (Haut-Rhin)

Des témoins évoquent "un bruit sourd de 2 à 3 secondes", mais aussi des vibrations et un grondement : "On aurait cru qu'un avion tombait, puis il y a eu des vibrations dans la maison." Un habitant de Bartenheim explique qu'il dormait quand il a senti sa maison trembler.

Les tremblements ont également été ressentis dans le Territoire de Belfort et dans une bonne partie du nord de la Franche-Comté. D'après le site national d'information sur la sismicité de la France, deux répliques auraient été enregistrées dans les minutes qui ont suivi, à 18h08 et 18h31.

Pas de dégât à signaler

Le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin (SIS 67) a reçu plusieurs appels, mais aucun n'a donné suite à une intervention. Ils invitent à ne les appeler qu'en cas d'urgence pour ne pas surcharger les lignes téléphoniques.

La maire de Mulhouse Michèle Lutz confirme qu'il n'y a, pour l'heure, pas de victime ni de dégât dans sa commune : "Il y a eu un petit vent de panique, ce qui est normal. Mais nous restons vigilants, avec la sous-préfecture, les forces de l'ordre et les pompiers." Les pompiers du Haut-Rhin n'ont pas non plus recensé de dégât.

Le dernier tremblement de terre ressenti dans le secteur a eu lieu le 9 juillet 2022. Son épicentre se situait en Allemagne.