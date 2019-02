EN IMAGES - Attentat de Strasbourg : l'hommage aux victimes ce samedi 9 février, à Strasbourg

Certains artistes rendent hommage aux victimes en musique / © Anne-Laure Marie/France3Alsace

Un nouvel hommage est rendu, ce samedi 9 février, aux victimes de l'attentat de Strasbourg , qui a coûté la vie à cinq personnes: Kamal Naghchband Antonio Megalizzi et Bartosz Piotr Orent-Niedzielski et qui en a blessé dix autres , le 11 décembre 2018.Ce samedi, ce sont une vingtaine d'associations culturelles qui honorent la mémoire des hommes et des femmes tués et blessés. Une programmation éclectique à l'image des victimes de l'attentat de Strasbourg. Une scène ouverte en l'église Saint-Thomas de Strasbourg pour se souvenir, se receuillir, être ensemble tout simplement.L'une des co-organisatrice de l'événement et proche d'une des victimes de l'attentat, Claire Audhuy explique : "le point commun entre toutes ces associations, c'est qu'on a perdu un ami lors de l'attentat". "C'est un petit peu d'eux, c'est un bout de chacun. C'est un petit peu de leur passion, un peu de leur combat, un peu de leur engagement. C'est une manière de leur rendre homage, de faire ça de manière vivante, de manière chaleureuse et tout le monde peut y participer et en profiter. c'ataot ce qui nous semblait la meilleures des choses à faire".C'est le second hommage aux victimes, après celui du dimanche 16 décembre,place Kléber, qui avait réuni plus de 2.000 personnes.Ce samedi, un village des associations est installé dans le presbytère de l'église Saint Thomas, proposant des animations artistiques à partir de 15h. Des lectures y ont été données, des ateliers de discussions autour du "vivre ensembley y ont été tenus. Les dessins et écrits déposés en décembre et janvier par les familles, amis, habitants et touristes, sur les différents lieux de recueillements dans la ville, ont été rassemblés et sont conservés aux archives municipales de Strasbourg.