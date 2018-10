ENQUÊTE. Pourquoi la recrudescence des meurtres très violents et “gratuits” inquiète la police

Recrudescence des violences "gratuites"

Baptiste Jean-Jacques, 19 ans, a été tué de 23 coups de couteau le 15 septembre 2018, dans une habitation de l'avenue de Dunkerque à Lomme. / © MAXPPP

Lynchages mortels

Dr Roland Coutanceau, psychiatre et criminologue, expert national près la cour de cassation. / © MAXPPP

Sébastien Pierru, Baptiste Jean-Jacques, François Maës, Gaëtan Gobert, Jean-Pierre Cayet ou encore Jean-Michel Camphin sont des hommes qui ont été, ces dix derniers mois dans le Nord et Pas-de-Calais, pour des, voire "". Ils sont des victimes d'dont l'extrême violence est difficile à comprendre.Selon la police judiciaire, ces meurtres gratuits sont plus fréquents qu'auparavant et cette banalisation de la violence, inquiétante. Pour l'expert-psychiatre et criminologue Roland Coutanceau, plusieurs facteurs expliqueraient cette "violence explosive" chez certains "sujets immatures et déstructurés".Il est 9 heures, samedi 6 octobre, lorsqu’un témoin découvresur le bord d’une route à, dans le Pas-de-Calais., est transporté dans un état critique à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer, où il meurt peu de temps après. "Il présentait un traumatisme crânien profond et des plaies multiples sur tout le corps", avait précisé le procureur de la république de Boulogne, Pascal Marconville. La voiture de la victime avait été retrouvée incendiée.Sébastien Pierru avait étédans la nuit, par des individus qu’il ne connaissait pas et qu’il avait eu la gentillesse de prendre en, alors qu’ils sortaient de discothèque,Quatre jours plus tard, troisâgés de, déjà connus pour des petits délits (vols, outrages,, menaces, recel), étaient interpellés à Boulogne. Deux d’entre eux, soupçonnés d’être les auteurs principaux, ont été mis en examen et écroués . Le troisième a été placé sous contrôle judiciaire, poursuivi pour ne pas être intervenu, ni avoir porté secours à la victime.Selon les premiers éléments de l’enquête, Sébastien Pierru aurait voulu débarquer ses passagers de fortune, peut-être en raison de leur état alcoolique. Cela lui a coûté la vie, dans un"On constate une recrudescence des violences gratuites. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une discordance complète entre le mobile de départ, et la façon dont on le règle", déplore, patron de la direction interrégionale de la. "On a affaire à des réactions sans commune mesure".Le 15 septembre dernier à Lomme, Baptiste Jean-Jacques, 19 ans, était lui tué de 23 coups de couteau par le voisin d'une amie dans un immeuble à Lomme , pour une histoire de. Il n'était apparemment en rien impliqué dans le tapage dont se plaignait le mis en cause.Ce dernier, âgé de, a été mis en examen et incarcéré. "On a des gens qui peuvent s'entre-tuer pour un regard, pour un comportement, pour une histoire de fille, pour des histoires futiles", constate le patron de la PJ.Dans la soirée du 1er septembre dernier, François Maës, ouvrier dunkerquois sans histoires de 45 ans, a également été tué dans un déchaînement de violence , pour rien, dans un appartement à. Plusieurs fractures, notamment du larynx et des côtes, ecchymoses sur toute la surface du corps, boite crânienne défoncée et de nombreuses brûlures : le quadragénaire est mort au terme d'un véritableUn homme denotamment pour des(sans donner la mort) et une femme, également trentenaire, ont été mis en examen et incarcérés dans cette affaire pouretC'est pour obtenir lede la victime, que les deux suspects se seraient acharnés sur François Maës. Voisin de la mise en cause, l'ouvrier lui rendait pourtant service de temps à autre.Sa carte bleue n'apar les suspects, dont ils ont pourtant réussi à extorquer la combinaison secrète."Cette violence extrême, on la trouve davantage chez les jeunes, avec une banalisation qui pour moi est inquiétante, analyse M. Muller. Il est clair qu'on a beaucoup plus d'homicides gratuits".Un constat de policier de terrain que modère l'etrenommé, habitué des cours d'assises : "S’il y a une augmentation, j’attends que les statisticiens de la criminalisation objectivent que ces actes sont vraiment en hausse. Le fait même d’acte gratuit n’est dans aucun intitulé criminologique", souligne-t-il. Effectivement, lesn'existent pas juridiquement, ne sont pas punis en tant que tels par le. Il est donc impossible de les quantifier."La violence explosive et inutile est quand même le fait d’êtres humains en minorité dans la société, et qui sont souvent jeunes et déstructurés. Il se peut qu’il y ait une augmentation du phénomène, mais pas aussi spectaculaire qu’on pourrait le penser" dit le Dr Coutanceau, pour qui laest également en cause, dans cedans notre société.

Effet de bande, facteur aggravant



Enquêtes difficiles

Romuald Muller, directeur de la police judiciaire interrégionale de Lille. / © MAXPPP

Tueurs en puissance ?