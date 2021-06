Régionales 2021 Hauts-de-France : suivez en direct le débat entre les sept têtes de liste sur France 3

À quelques jours du 1er tour des élections régionales 2021 dans les ex-régions Nord Pas-de-Calais et Picardie, les têtes de liste se retrouvent pour la première fois sur France 3 ce mercredi à 21h05. Au coeur du débat, plusieurs enjeux : santé, emploi, écologie, sécurité, transport et jeunesse.

À 18 jours du premier tour des élections régionales dans les Hauts-de-France, les sept candidats en lice débattent pour la première fois sur France 3 Nord Pas-de-Calais et Picardie dès 21h05, mais également sur France Info et sur notre site internet.

En direct de l’atrium du Palais des Beaux-Arts de Lille, les prétendants à la présidence de la région vont exposer leurs programmes et leurs projets pendant 110 minutes.

De haut en bas, Xavier Bertrand (divers droite), Sébastien Chenu (RN), Karima Delli (EELV), Laurent Pietraszewski (LREM), Eric Pecqueur (LO), José Evrard (Debout la France) et Audric Alexandre (Pace). • © Daniel Fouray/Ouest-France/Maxppp - Jean-Baptiste Quentin/Le Parisien/Maxppp - Thomas Padilla/Maxppp - Vincent Isore/IP3 PRESS/Maxppp - Olivier Corsan/Le Parisien/Maxppp - Tijana Feterman

Pour échanger et débattre, Virna Sacchi et Dominique Patinec (France 3 Hauts-de-France) et Stéphane Barbereau (France Bleu Nord) reçoivent :

Six thématiques abordées pour répondre à vos préoccupations

Six thématiques vont être abordées au cours de ce débat : la santé, thème central après un an et demi de crise sanitaire, mais également l’emploi, l’environnement, les transports, la jeunesse ou encore la sécurité.

La régie de France Télévisions installée au Palais des Beaux-Arts. • © Judith Hembert / FTV

Cette dernière thématique se place d’ailleurs en tête des préoccupations des habitants de la région selon notre sondage paru ce jour : 41% des sondés placent la délinquance en tête de leurs préoccupations quand 32% se sentent préoccupés par l’immigration.

Les questions économiques vont également être au coeur des débats. Comment imaginer l’emploi de demain dans notre région après la fermetures de plusieurs sites industriels dont l’emblématique usine de pneu Bridgestone de Béthune ou encore Maxam Tan, l’usine de nitrate d’ammonium située à Mazingarbe ?

39% des électeurs sondés placent d’ailleurs le chômage en tête de leurs préoccupations. Au quatrième trimestre de l’année 2020, 9,3% des habitants des Hauts-de-France étaient au chômage, plaçant ainsi la région à la triste première place des régions métropolitaines les plus touchées.

Un débat pour gagner en notoriété ?

Les sept candidats sont installés en arc-de-cercle et auront un temps de parole limité. Avant de développer les différentes thématiques, les candidats vont se présenter. "On a demandé à chaque candidat de nous ramener une photo emblématique de la région pour permettre une approche un peu plus personnelle", explique Virna Sacchi, aux manettes du débat . L’objectif ? "Faire connaissance avec ces candidats qui souffrent tous - hormis Xavier Bertrand - d’un gros déficit de notoriété".

Virna Sacchi et Dominique Patinec lors des répétitions au Palais des Beaux-Arts, quelques heures avant le débat. • © Sophie Bazerolle / FTV

D’après notre sondage, 9 électeurs sur 10 connaissent l’actuel président de région tandis que tous les autres candidats sont très peu connus : plus d’un électeur sur deux répond ne pas connaitre le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu lorsqu’ils sont à peine plus de 20% à connaître la candidate de la gauche unie Karima Delli et le candidat LREM Laurent Pietraszewski. Quant aux trois autres candidats crédités de moins de 2% des voix, 9 sondés sur 10 disent ne pas en avoir entendu parler.

À l'approche du premier tour des élections régionales, certains candidats manquent de notoriété. • © Martin Vanlaton / FTV

Xavier Bertrand consolide son avance dans les sondages

Le président sortant, soutenu par les Républicains et l’UDI, arrive en tête de notre sondage au premier tour avec 36% des voix, soit quatre points devant le candidat d’extrême-droite Sébastien Chenu.

Loin derrière, la liste de la gauche unie menée par Karima Delli recueillerait 17% le 20 juin prochain, un score décevant lorsqu’on se souvient qu’aux dernières élections de 2015, le Parti socialiste emmené par Pierre De Saintignon avait dépassé à lui seul la barre des 18%. Quant à la liste de la majorité présidentielle menée par l’actuel secrétaire d’État aux retraites et à la santé au travail Laurent Pietraszewski, elle n’obtiendrait que 10%, score minimum pour pouvoir se maintenir au second tour.

En cas de quadrangulaire comme de triangulaire au second tour, Xavier Bertrand arriverait en tête selon notre sondage.

Reste la grande inconnue : l’abstention. Alors qu'elle s’élevait à près de 60% pour le second tour des municipales de juin dernier, la crise sanitaire va-t-elle de nouveau rebuter les électeurs à aller voter ? À titre de comparaison en 2015, l’abstention atteignait 45,19% lors du premier tour des élections régionales dans les Hauts-de-France.