Malgré les critiques et les polémiques, il devient le deuxième youtubeur le plus suivi de France

Malgré ses vidéos tout azimut et ses bad buzz, Tibo InShape continue de cartonner sur les réseaux sociaux. Installé dans le Tarn, le youtubeur est désormais l'un des plus populaires de France avec 14,5 millions d'abonnés. Il dépasse Cyprien et se rapproche de Squeezie.

Depuis janvier 2024, Tibo InShape a dépassé Cyprien, l'une des plus grandes stars du web. Le vidéaste d'Albi se classe à la seconde place des plus grosses chaînes Youtube de France. Avec ses 14,6 millions de fans et ses 8 milliards de vues sur la plateforme, il se rapproche de Squeezie et de ses 18,7 millions abonnés.

Dans le monde de l'influence, cette performance est une surprise. Peu d'observateurs s'attendaient à voir Tibo InShape engrangé autant de succès. En 2023, il a gagné 5,1 millions d'abonnés. C'est deux fois plus que Squeezie selon les chiffres de Youtubers.me.

Pourtant, l'année n'a pas été de tout repos pour l'Albigeois. Il a souvent créé la polémique avec des propos maladroits.

Des débuts depuis la table de musculation

Mais avant devenir aussi populaire, Tibo InShape crève l'écran grâce au sport et notamment à la musculation. En 2013 à Toulouse, il se lance dans des tutoriels pour les amateurs de salle de sport. Le succès est au rendez-vous. Il devient la star européenne des youtubeurs fitness avec des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux.

Thibaud Delapart de son vrai nom, a eu l’idée grâce à des amis. "Beaucoup voulaient des conseils sur comment prendre de la masse ou perdre du poids" raconte-t-il en 2016 sur notre site web. "Et plutôt de me répéter (..) j’ai décidé de tout synthétiser en vidéo. Et voilà".

Ses conseils pour motiver les internautes à bouger et à bien s'alimenter sont appréciés. Son physique et son sourire permanent séduisent beaucoup de monde.

Diplômé d’école de commerce, le créateur de contenu n'oublie pas de fructifier sa notoriété. Il lance sa propre ligne de vêtement et de compléments alimentaires sans oublier une application sur la nutrition (qu'il vient de fermer). Aujourd'hui, il gagne des milliers d'euros. Rien de surprenant dans l'univers de l'influence même si Tibo InShape manque parfois de transparence.

Des vidéos de plus en plus surprenantes

Au fil des vidéos, Tibo InShape va se diversifier et surprendre. Peu à peu, le coach sportif en ligne s'éloigne de sa table de musculation pour rencontrer et donner son opinion.

Il commence par tester des sports extrêmes. Puis donne la parole à des personnes en situation de handicap ou à des métiers insolites.

Les vidéos sont souvent pédagogiques (pour les plus jeunes) et font preuve d'humanité à l'image des sœurs de l'abbaye de Boulaur dans le Gers en 2021.

Mais certaines suscitent le malaise. Exemple en mars 2019 lorsque Tibo InShape montre les coulisses du métier de thanatopracteur en l’aidant à préparer le corps d’un défunt. Certains fans sont indignés par les images. D’autres saluent son courage.

Peu importe pour la star du web. Elle continue avec des publireportages. Le ministère de l'intérieur et l'armée française le recrutent pour stimuler leur communication. En 2019, on le voit assurer la promotion du Service national universel (SNU).

Qui est (vraiment) Tibo InShape, le youtubeur payé par le gouvernement pour faire la comm' du SNU ? https://t.co/56ZJtwoh2u pic.twitter.com/pYhMEZyYdJ — France 3 Occitanie (@F3Occitanie) July 17, 2019

En juillet 2023, il récidive en s'interrogeant sur la pollution de l'avion dans un clip financé par... le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales).

Après la Covid-19, l'influenceur collectionne les controverses avec plusieurs vidéos polémiques. Sur les réseaux sociaux, ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer son attitude et ses opinions.

En juin 2022, ses propos sur la dépression sont mal perçus. Après une grande vague de reproches, il finira par présenter des excuses.

Un an auparavant, le youtubeur avait déjà dû se défendre après des déclarations jugées choquantes à l'encontre de la communauté LGBT+.

En décembre 2023, sa vidéo sur le sentiment d'insécurité dans les rues d'Albi déclenche de nouveau les critiques.

Maladresse ou volonté de faire le buzz ? Difficile de se faire un avis. Seule certitude : chacune de ses vidéos dépasse la barre du million de vues.

Un duo (gagnant) avec Juju Fitcats

Au-delà des polémiques, la popularité de Tibo InShape s'appuie surtout sur ses vidéos humoristiques réalisées avec Juju Fitcats, sa compagne.

Les deux youtubeurs sont l'un des couples les plus suivis sur les réseaux sociaux. Ils cumulent à eux deux, 21 millions d'abonnés sur YouTube et 15 sur TikTok.

Régulièrement, ils mettent en scène leur vie quotidienne et se lancent des défis. Des pastilles vidéos qui cartonnent. Certaines totalisent plus de 18 millions de vues. Et lorsqu'ils annoncent leurs fiançailles en septembre 2022, c'est la folie sur la toile.

Elle a dit oui💍 pic.twitter.com/8O4CbAEU0r — Tibo InShape (@TiboInShape) September 23, 2022

Bientôt premier ?

À ce rythme, Tibo InShape pourrait devenir le premier youtubeur de France d'ici l'été 2024. D'autant plus que Squeezie vient d'annoncer une pause de "deux, trois mois" pour souffler un peu.

Et selon social blade, Tibo Inshape pourrait surpasser Squeezie d'ici moins de 8 mois https://t.co/uOLJNEmKbA pic.twitter.com/aDWlWqVL0h — Roideszombies24🇨🇵🇨🇫 (@Roideszombies24) January 23, 2024

Par pitié ne laissez pas Tiboinshape passer devant Squeezie et devenir numéro 1, c’est trop la honte pour notre pays — Mélanie (@riwhed) January 22, 2024

Pour le Tarnais, pas question de se pauser. À 32 ans, il s'est lancé un nouveau défi : apprendre la boxe. Il vient d'ailleurs d'acheter une nouvelle salle de sport pour installer son propre ring. Pas de doute, il est prêt en découdre !