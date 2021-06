DIRECT. Valérie Bacot : "tout le monde avait peur de notre père", décrit l'un des enfants de celle qui a tué son mari

Pendant 17 ans, les habitants de la commune de Baudemont (Saône-et-Loire) ont vu les Polette comme une famille normale. Discrète et peu sociale certes, mais unie avec des enfants bien élevés et polis. Dans les faits, Valérie Bacot et ses 4 enfants étaient soumis à la violence d’un père alcoolique et impulsif. Ce mardi 22 juin, la cour d’Assises chargée de juger la femme qui a assassiné son époux s’attarde sur la terreur quotidienne connue par cette famille. Une famille sous emprise qui s'apparente à un clan.

Le premier jour du procès de Valérie Bacot a déjà permis d’en apprendre plus sur la vie de cette famille sous emprise. Interrogée, la femme de 40 ans a expliqué en larme les agressions physiques et verbales qu’elle subit depuis l'âge de 12 ans, mais aussi les colères de son mari envers ses enfants. Souffrant tous de troubles de l’attention et du comportement et éprouvant des difficultés scolaires, Daniel Polette se moque ouvertement de ses trois fils et de sa fille, les traitants d’idiots et d’attardés.

Valérie Bacot défendait ses enfants

Après Romain, c'est Vincent, le premier des enfants du couple Polette qui se présente face à la cour. Les bras dans le dos, légèrement plus à l'aise que son petit-frère, le jeune homme de 22 ans raconte lui-aussi un quotidien difficile avec un père violent qu'il ne fallait pas énerver. "Il pouvait nous en mettre une sans aucune raison. Au début, je croyais que dans toutes les familles c'était comme ça".

Pendant ces années de violence, le plus grand des fils de Valérie Bacot se souvient de sa mère qui tente de prendre la défense de ses enfants. "Ma mère a toujours été là pour nous soutenir", confie-t-il de manière assurée. Si Romain s'est montré intimidé à la barre, Vincent apparaît plus clair, avec des réponses plus longues et détaillées. Pendant ce temps, Valérie Bacot reste immobile sur sa chaîse, presque voutée, le regard dans le vide.

Le soir de l'assassinat, Valérie Bacot prévient ses enfants après avoir appelé Lucas, son beau-fils, à l'aide. "On l'a tous prise dans nos bras car elle était en pleurs. On était un peu choqués mais on était surtout tristes car notre mère pleurait", se rappelle Vincent. En présence de sa mère, de son petit-frère et de Lucas, le plus grand des fils Bacot participe à l'enterrement du corps de Daniel Polette. "On avait une peur, c'est qu'il se relève et nous tue".

On avait comme une distance entre nous. Depuis sa mort, on s’est soudés. On se voit très souvent Vincent, fils aîné de Valérie Bacot

Après le meurtre, la famille ne prononce plus le nom de Daniel Polette, l'appelant "l'autre" ou "il". Père d'une fille et en couple, Vincent dit vouloir "faire tout l'inverse de ce que faisait notre père".

Comment vit la famille aujourd'hui ?

En octobre 2018, Valérie Bacot est libérée sous contrôle judiciaire. La mère de famille est autorisée à voir ses enfants. "Tout se passe super bien. On s'entend très bien. On rattrape un peu le retard", décrit Romain*, son second fils. Celui qui s'occupe de son plus jeune frère explique que celui-ci espère que sa mère sera libérée au terme de cette semaine de procès.

Quant au geste commis par sa mère, le jeune homme de 20 ans affirme ne pas lui en vouloir. "Mon père ne me manque pas", souffle-t-il avec fermeté.

Romain, 20 ans, le premier à témoigner

Face à l'avocat général qui lui demande s'il n'était pas possible de trouver de l'aide en dehors et éviter de commettre un assassinat, le deuxième fils de Valérie Bacot répond : "vous voulez qu'on aille où ? On n'a pas de moyen, on ne travaille pas, on était piégés !"

Appelé le premier à la barre ce matin, Romain, le second fils du couple explique n’avoir jamais connu de moment heureux avec son père. La voix tremblante, les mots prononcés avec vitesse, il commence en affirmant : "Elle est non-coupable. On n’avait l’aide de personne. On était enfermés, on ne savait pas comment se débrouiller".

Romain, le deuxième fils de Valérie Bacot à l'audience. • © Valentin Pasquier / France Télévisions

Le jeune homme de 20 ans décrit un père irascible et difficile à vivre. "On se faisait balancer par terre, on recevait des calottes. Quasiment tous les jours. Quand il rentrait, il buvait. Donc il était tout le temps énervé".

Le deuxième fils du couple Polette raconte le soir du meurtre et confirme avoir été "bouleversé" par la mort de son père et "suivre les ordres" de Lucas. "C'était un peu lui qui dirigeait ce qui se passait". Pour rappel, Romain et son grand frère Vincent, ont aidé Valérie Bacot et Lucas à cacher le corps de Daniel Polette.

Les jours précédents l'assassinat, Romain, Vincent et Camille ne vont pas en cours. Romain ne se souvient pas des raisons pour lesquelles les enfants ont été autorisés à rester à la maison ce jour-là. Quant aux évènements qui ont suivi la mort de son père, le jeune homme de 20 ans se souvient de la "peur qu'il revienne". Le fils de Valérie Bacot répond toujours de manière courte, la voix légèrement éteinte.

Vous pouvez être fiers de la solidarité de la fratrie face à ces épreuves. La présidente du jury de cours d'Assises

Romain s'occupe désormais de son petit frère Raphaël. "Ça se passe super bien. C'était important pour moi qu'il ne soit pas en foyer ou en famille d'accueil".

Une famille différente en présence de Daniel Polette

Lucas, c'est nom du petit-ami de la fille de Valérie Bacot. Il a témoigné ce lundi au premier jour du procès. Le jeune homme a livré de nombreux éléments sur la famille Polette. Celui-ci a rencontré les deux fils aînés de la famille au lycée puis s’est mis en couple avec Camille, la fille de Valérie Bacot. Le jeune homme âgé désormais de 21 ans passe beaucoup de temps au domicile familial.

Lucas tisse des liens particuliers avec les membres du clan, excepté Daniel Polette. Au point qu’un jour, Valérie Bacot se confie à lui. "Au début, rien ne me semblait bizarre. Jusqu’au moment des confessions de Valérie. J’ai fait plus attention et oui des choses n’étaient pas normales", explique-t-il devant madame la présidente.

Le jeune homme décrit une ambiance familiale lourde, avec des personnalités oppressées par la personnalité et l’agressivité de Daniel Polette. "Quand il n’était pas là, tout le monde était bien, heureux. Quand il arrivait, personne ne parlait. Tout le monde dans son coin. Il ne fallait pas qu’il y ait de messes basses. Ce n’était plus la même famille".

Lucas, ami des garçons, petit-ami de la fille et confident de Valérie Bacot, prend une importance significative au sein de la famille. Le jeune homme est notamment mis au courant par Camille de la question que lui pose son père le 12 mars 2016 : "Comment es-tu sexuellement ?". L’adolescent réfléchit avec Valérie Bacot à une manière d'endormir Daniel Polette.

Le 13 mars 2016, il proposerait à Valérie Bacot d’endormir son conjoint avec des somnifères. Une tentative qui échoue. Le soir-même, Daniel Polette est tuée d'une balle dans la nuque par Valérie Bacot. Lucas l’aide à cacher son corps, avec ses deux fils aînés. Pour cela, Lucas, Romain et Vincent ont déjà été jugés. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour "recel de cadavre" en décembre 2019.

Lucas, de confident à amant de Valérie Bacot

L'enquête a mis en avant le rôle pris par Lucas. "Il s’est positionné en tant que leader de cette famille. Il prend symboliquement le rôle de sauveur. Il deviendra le mari de sa belle-mère et le beau-père de sa petite amie. Il s’est senti important de par l’attention que lui accordait Valérie Bacot", décrit une psychologue durant l’enquête, citée par Me. Nathalie Tomasini.

Lucas lors de son témoignage le 21 juin 2021. • © Valentin Pasquier / France Télévisions

Après la mort de Daniel Polette, Lucas devient en effet l’amant de Valérie Bacot, pendant 4 mois entre août et octobre 2017. "C’est un gros bordel. Dans cette histoire, il n’y a rien qui va du début à la fin", avoue le jeune homme âgé de 21 ans.

La relation prendra fin avec les arrestations le 3 octobre 2017 de Valérie Bacot et de ses trois complices par les gendarmes.

*les prénoms des enfants de Valérie Bacot ont été changés.