DIRECT. Valérie Bacot : "c'est une faille de la société", juge un psychiatre lors du procès de la femme battue et violée

Après une première journée consacrée à la parole de Valérie Bacot qui a expliqué vouloir protéger ses enfants en tuant leur père, mardi, ses enfants ont témoigné et mercredi c'est la personnalité de la victime, le mari violent et pervers Daniel Polette, qui a été au centre des débats. Ce jeudi matin, les experts psy sont appelés à la barre.

La notion d’emprise au centre des débats. Ce jeudi 24 juin, trois experts psychiatres se présentent devant la cour d’Assises de Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône afin de déterminer le profil mental de Valérie Bacot. Celle-ci a vécu pendant 24 ans sous la domination de Daniel Polette, son beau-père puis son mari qui l’a violée, battue et prostituée avant de le tuer le 13 mars 2016.

Le sentiment de peur peut-il expliquer le geste de Valérie Bacot ? Dans quel état d’esprit a-t-elle vécu durant toutes ces années ? Quelles sont les conséquences de son parcours sur sa vie actuelle ? Les experts qui l'ont suivie depuis octobre 2017, date de son arrestation, devraient répondre à ces questions.

Valérie Bacot victime du syndrome de Stockholm

Laurence François, psychologue à Dijon a échangé quatre fois avec Valérie Bacot entre février et mars 2018. Elle est la deuxième experte à évoquer la personnalité de la mise en cause ce jeudi matin. "C'est une femme qui a un bon contact et qui s'exprime avec beaucoup d'authenticité", décrit Laurence François. Devant elle, Valérie Bacot raconte une "enfance pourrie" avec une mère dépressive et alcoolique. "Elle s'est habituée très tot à subir. Progressivement, elle se fragilise mais s'endurcit en même temps. Il faut bien supporter les maltraitances".

Au sujet de sa relation avec Daniel Polette, d'abord son beau-père puis son mari, la psychologue estime que Valérie Bacot a été victime d'un syndrome de Stockholm. "On finit par tolérer la violence et même parfois s'attacher à la personne pour ne pas s'effrondrer, se détruire et se suicider", décrit-elle, parlant d'une peur gelée. Le sentiment de crainte est dissimulé en obéissant aux ordres du "bourreau". "Cela correspond à une forme d'auto-défense pour ne pas mourir. On trouve un compromis d’acceptation pour ne pas vivre quelque chose de pire ce qu’on a déjà subi", précise Laurence François.

Valérie Bacot "emprisonnée dans l'emprise de son mari"

Le docteur Denis Prieur, psychiatre à Montbard (Côte-d’Or) a été le premier à s'exprimer face au jury ce jeudi matin. Il rencontre la mise en cause le 21 novembre 2017 quelques semaines après sa mise en examen. "Valérie Bacot est une femme qui parle facilement de ce qu’elle a vécu mais de manière plaintive", décrit le médecin.

Le Dr. Prieur s'exprime face à la cour avec énormément de pédagogie. • © Valentin Pasquier / France Télévisions

Durant ses échanges avec la mise en cause, Denis Prieur ne constate aucune pathologie psychologique mais des "carences éducatives et affectives" qui émergent dès son enfance et qui expliquent le phénomène d'emprise dans lequel la mère de famille est tombée dès son adolescence. Selon l’expert, Valérie Bacot, violée par son beau-père 25 ans plus âgé, ne différencie pas les générations. Raison pour laquelle la mère de famille a pu entretenir une relation avec Lucas, l'ancien partenaire de sa fille. Elle ne fait également pas de distinction entre danger et protection, vie et mort. "Les mécanismes de base de la fondation de sa personnalité n'existent pas", estime le Dr. Prieur.

Ce dernier regrette la passivité des services sociaux et de la justice qui ont permis à Daniel Polette de continuer à développer son emprise malgré son arrestation en 1995 et sa condamnation pour viol sur mineure. "De mon point de vue de psychiatre, c’est une faille de la société. Notre rôle de société, c'est d’empêcher ça".

À ce sujet, la rédaction vous recommande Valérie Bacot : le mari violent, une victime que personne ne regrette

Selon le médecin, la mère de 4 enfants souffre également du "syndrome de la femme battue", après 24 ans d’emprise de Daniel Polette. "Le sujet aliénant devient peu à peu totalitaire. Le sujet aliéné est peu à peu annihilé. Quoi qu'il fasse, cela n'ira pas. Peu à peu, la parole du sujet aliénant devient la vérité", explique le praticien. Dans ce mode de rapports dans le couple, la mort devient la seule solution pour sortir de l'emprise, présente Denis Prieur.

Si Valérie Bacot s'était enfuie, les violences de Daniel Polette auraient-elles augmenté ? -C'est fort probable Le Dr. Prieur interrogé par Janine Bonaggiunta

Pour rappel, depuis le début du procès, le procureur Jallet estime que Valérie Bacot avait d'autres solutions que de tuer son mari pour échapper à ses violences conjugales. Face à l'avocat général, le Dr. Prieur affirme qu'il était difficile pour la mère de famille d'appeler à l'aide : "Son libre-arbitre est réduit à néant. Dans sa pensée, elle n’est pas seule. Son mari est toujours présent. L’emprise est permanente. L’injonction persiste".

Il était le tyran domestique qui incarnait une toute puissance, ayant droit de vie et de mort sur son entourage Denis Prieur, psychiatre

Au moment du meurtre de Daniel Polette, le psychiatre retient une altération et non une abolition de la pensée de l'accusée. "Elle n'a pas agi par une force autre. Elle n'est pas coupée du réel", estime le Dr. Prieur.

La présidente l'interroge alors sur le "déclic" qui peut expliquer le passage à l'acte, à savoir les propos de Daniel Polette demandant à sa fille le 12 mars comment elle est "sexuellement". "De mon expérience, c'est toujours la projection de la propre souffrance de la mère adulte sur l'enfant qui lui permet de sortir de l'engrenage dans lequel elle est enfermée", considère le médecin.

L’expert ne propose pas d’injonction de soins pour Valérie Bacot. Selon le spécialiste, Valérie Bacot représente une très faible dangerosité pour la société. Dans les faits, peu de femmes ayant tué leur mari après des années de violences ont récidivé.