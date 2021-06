Valérie Bacot : "il est indispensable que la loi passe autour de ce crime", plaide l'avocate des parties civiles

Le temps des plaidoiries et des réquisitoires s'est ouvert au procès de Valérie Bacot ce jeudi 24 juin. Face à la cour d'Assises de Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône, l'avocate des parties civiles a appelé la justice à sanctionner ce crime au nom des intérêts du fils le plus jeune de Valérie Bacot.

En quatre jours de débats, le procès de Valérie Bacot a permis de saisir le contexte dans lequel l’accusée a évolué depuis son enfance. Lundi, la mère de famille a pu s’exprimer sur les conditions de sa vie sous l’emprise de Daniel Polette qu’elle a tué le 13 mars 2016 d’une balle dans la tête. Mardi, ce sont les trois plus grands enfants du couple qui ont été appelés à la barre pour raconter leurs souvenirs familiaux. Ceux-ci ont notamment affirmé que leur père ne leur manquait pas. Un père dont le portrait a été dressé mercredi par ses anciennes compagnes, son frère et ses deux sœurs. Ce jeudi a enfin offert des éléments sur le profil psychologique de Valérie Bacot, une journée où la notion d’emprise a été abordée.

Après des témoignages et des interrogatoires intenses, parfois émouvants, le temps des plaidoiries et des réquisitoires s’est ouvert en conclusion de la quatrième journée du procès ce jeudi 24 novembre. C’est assez rare pour être souligné, peu de proches de la victime se sont constitués partie civile. Seul Hugo*, le plus jeune fils du couple Daniel Polette – Valérie Bacot est représenté par une avocate pour défendre ses intérêts.

Valérie Bacot, "une mère exceptionnelle"

Béatrice Saggio qui assure les intérêts du jeune garçon de 14 ans a tenu a rappelé "l’enfer" dans lequel Valérie Bacot a évolué depuis sa plus tendre enfance. "Tout le monde ne peut être que touché, madame Bacot, par les abominations que vous avez subies. Vous n’avez pas été respecté en tant qu’enfant, en tant que femme".

Le conseil départemental de Saône-et-Loire est administrateur ad hoc et représente les intérêts du plus jeune fils de Valérie Bacot. C’est donc au nom du Département que Me. Saggio s’est exprimée face à la cour d’Assises. L’avocate a tenu également a loué le mérite de l’accusée en tant que mère de famille. "Vous êtes une mère exceptionnelle. Vous êtes aimante, attentive, protective, investie".

"Un enfant doit grandir avec ses deux parents vivants"

Mais Béatrice Saggio a tenu à rappeler l’importance pour un enfant de grandir avec ses deux parents en vie. Dans son discours, elle a également affirmé : "Il est à mon sens indispensable dans la construction de ce jeune homme que la loi passe autour du crime". Sans appeler à la condamnation de Valérie Bacot, l’avocate qui représente les intérêts d’Hugo intime à la justice d'envoyer un message.

"Il ne faut pas qu'Hugo soit convaincu que le crime commis par sa mère était la seule solution pour la protéger et le protéger. Ce garçon a besoin de comprendre l’interdit. Qu’il sache que le crime n’est pas la solution".

Après cette plaidoirie, l’audience a été suspendue. Elle reprendra ce vendredi à 9h00 avec le réquisitoire du procureur Jallet puis par les discours des avocates de Valérie Bacot, Nathalie Tomasini et Janine Bonaggiunta.

*le prénom a été changé.