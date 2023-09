DIRECT. Braderie de Lille 2023 : " ça va être un peu dur, les prix sont chers cette année ", les acheteurs à la recherche de la bonne affaire

La première journée de chine ne fait que commencer. Où aller, quoi voir, on vous dit tout sur cette brocante géante, le plus grand bric-à-brac en plein air d'Europe. Si vous voulez tout voir, il y a près de 100 km d'étals et vous avez 34 heures.

9H45 : quai du Wault, Véronique fait des emplettes pour sa boutique à Binche où elle vend du neuf mais aussi du recyclé.

Beaucoup de professionnels parmi les acheteurs ce premier matin de braderie. • © Virginie Demange / France Télévisions

9H35 : On croise beaucoup de monde avec déjà le sourire aux lèvres. Il faut dire que les sacs ou les petits chariots apportés pour l'occasion se remplissent peu à peu.

Quai du Wault, à ne pas manquer • © Baptiste Mezerette / France télévisions

Beaucoup sont des brocanteurs ou des commerçants, spécialiste de la seconde main. L'un d'entre-eux, nous confie : " ça va être un peu dur. les prix sont chers cette année. J'ai des casseroles, des disques ", des choses qu'il revend après sur les petites brocantes de la région. Dans sa besace des vieilles poupées pour sa femme : " elle les habille ".

9H20 : Lille un jour de braderie, c'est aussi un restaurant à ciel ouvert. On prépare à l'extérieur, on cuisine dans la rue. C'est un autre monde.

Partout dans la ville la cuisine se fait dehors • © Virginie Demange / France Télévisions

Des odeurs d'oignons mais pas encore de moules-frites.

ici, ça sent l'oignon dans toute la rue à 9 H du matin. • © Virginie Demange / France Télévisions

Pensez à manger à des heures décalées, ce sera le rush à midi malgé les très nombreuses tables sorties sur les trottoirs de la ville. Beaucoup de restaurants ne prennent même pas les réservations.

Les tables ont envahi les trottoirs du centre-ville, il ne faut pas espérer réserver. • © Alison Gérard / France Télévisions

9 H : Rue Gambetta, Clémence et sa maman Martine tiennent leur stand depuis 7 heures, ce samedi matin. Vases, vaisselles, vêtements, livres et bric à brac, elles ont déjà fait quelques négociations. Meilleure vente pour l’instant : un sac en cuir à 15€ ! « il y a une Bonne ambiance mais c’est assez calme pour le moment, en comparaison aux années précédentes », car Clémence brade chaque année depuis 15 ans

Clémence est une habituée depuis 15 ans. • © Damien Deparnay / France Télévisions

8 H 45 : On vient parfois de très loin pour la braderie. Eyup Ozdemir est brocanteur à Istanbul, dans le quartier Kadikoy. C’est sa première braderie de Lille, il chine des objets des années 1980 pour ramener dans sa boutique en Turquie.

Il vient de turquie ... • © Baptiste Mezerette / France Télévisions

8 H : C'est l'heure officielle de l'ouverture de la Braderie 2023, mais dans la rue ça ne change rien. Depuis des heures, on vend, on discute. " Bonjour ! C'est combien ? "

Installé depuis 5 heures ce matin, Xavier veut tout vendre • © Virginie Demange / France Télévisions

Le monsieur barbu en bleu c’est Xavier. Il habite à Ronchin ( à 10 Km) mais il est venu passer la nuit chez ses parents rue Faidherbe et il s’est levé ce matin à cinq heures pour installer son stand. Depuis il n’arrête pas de vendre.

7 H 45 : Suzie 12 ans et ses parents transportent quelques objets à vendre sur leurs vélos mais le plus gros a déjà été déposé chez des amis. Il s’agit surtout de jouets de Suzie de quand elle était petite. Le vélo du papa est tombé devant Lille Europe parce que trop chargé mais c’est reparti avec le sourire. "On va essayer de ne pas en acheter plus que ce qu’on va vendre ! "

La braderie, on y vient en famille. • © Virginie Demange / France Télévisions

7 H 30 : le jour est enfin levé. Et c'est promis, on trouve de tout, la preuve avec cette pompe à essence qui nous parle encore en franc.

Petit plaisir de la chine que nous partageons avec vous :

L'essence en francs. On trouve de tout à la braderie de Lille. • © Marianne Mas / France Télévisions

Ce samedi 2 septembre à 20H40, France 3 vous propose "Ma première braderie", un inédit. Avec trois jeunes exposants dans les préparatifs de la braderie jusqu'à la vente.

Ce samedi 2 septembre à 20H40 sur France 3 , Ma première Braderie, émission spéciale .

L'histoire : trois jeunes vendeurs Enzo, Rémi et Léa vont vivre leur première braderie et tenter de vendre l’objet qu'ils ont choisi. Rémi est un jeune antiquaire de Blois. Il n'a jamais participé à la braderie de Lille. Arrivé ce vendredi sur l’esplanade du champ de mars, il sait qu'il va vivre un moment comme jamais il n'en a vécu.

Rémi, l'un des personnages de "Ma première braderie" à voir ce soir sur France 3. Ce 1er septembre, il installait son stand pour la première fois. • © Christophe Lépine / france Télévisions

7H25 : l'ouverture officielle de la braderie c'est 8 heures. Vous cherchez à vous garer ? On vous donne ici toutes les astuces. Les habitudes changent pendant ces deux jours exceptionnels qui transforment le centre-ville de Lille. Pendant la braderie, du samedi 2 septembre dès 8h au dimanche 3 septembre à 18h, l'accès au centre de la ville est interdit à la circulation.

Un bon plan c'est essentiel pour se repérer dans la ville, nous vous avons préparé cette carte interactive, différente des plans distribués par la ville de Lille.

On regarde, on touche, on demande le prix... ou pas. • © Alexandra Huctin/ France Télévisions

7 H : Lille est déjà bien animée depuis l'aube, ce samedi matin, les premiers acheteurs (du jour) n'ont pas attendu le lever du soleil et parcourent la ville bien chaussés, avec sac à dos et sac de courses en main. C'est parti pour 34 heures de chine, de rencontres, de belles affaires.

Le boulevard de la Liberté à Lille, animé par les ventes. Il est 6 heures du matin, la ville se réveille.. • © Alexandra Huctin/ France Télévisions

Sous les lumières de la ville ou éclairés par le flash de leur smartphone les premiers acheteurs sont déjà aux affaires depuis bien avant le lever du soleil.

durée de la vidéo : 00h00mn18s De nuit, on brade aussi ! • ©France Télévisions

Le temps prévu ce samedi ?

Côté météo, il fait 16° ce matin, et les prévisions sont bonnes. Le ciel sera un peu gris ce matin mais ça ne va pas durer. " Dès la mi-journée le soleil fera des apparitions, timides dans un premier temps (jusqu'à 13 heures environ) puis sa présence se fera bien sentir pour le reste de la journée ! Il va faire bon, ni trop chaud, ni trop froid, 25 degrés sont attendus au meilleur de l’après-midi", nous assure Anne-Sophie Roquette, du service météo de France 3 Hauts-de-France.

Quelques chiffres à connaître

Si on devait retenir quelques chiffres, la braderie de Lille c'est 2,5 millions de visiteurs attendus, 8 000 exposants, près de 100 km d'étals et 500 tonnes de moules vendues en un week-end. Mais aussi 1200 tonnes de bloc de béton et 361 tonnes de déchets éliminés par les agents de la Ville (chiffres de 2018).

May avec la vierge achetée sur la braderie de Lille ce vendredi 1er septembre. • © France Télévisions

La braderie est déjà commencée, n'attendez pas l'heure officielle. Sur l'esplanade, on n'a pas attendu ce samedi 2 septembre 8h00 pour négocier. Déjà vendredi, la foule se pressait au milieu des petites voitures et autres vaisselles, meubles, et bric-à-brac.

Une histoire qui remonte au XII ème siècle

La première braderie de Lille c'était en 1127, au Moyen-Age.