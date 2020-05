Confinement non respecté : à la Grande-Motte dans l'Hérault, le couple faisait l'amour à la plage et sans attestation !

Nous leur avons dressé une contravention de 135 euros à chacun pour accès sur un lieu interdit par arrêté préfectoral. Nous n'avons pas retenu l'exhibitionnisme, nous avons été gentils...



Ils étaient plus gênés qu'autre chose...et se sont laissés un peu échauffer par quelques boissons locales. Ils sont repartis à pied.

Vers 18h30, la police municipale de La Grande Motte a reçu un appel de riverains du bord de mer : ceux-ci avaient repéré un couple en train de s'ébattre chaleureusement entre les dunes. Et ce malgré l'interdiction d'aller sur la plage dans le cadre du confinement et des restrictions de fréquentations de certains espaces pour éviter la propagation du coronavirus.Rapidement, police municipale et gendarmerie sont intervenues conjointement. Arrivées trop tard pour prendre le couple en flagrant délit, même si celui-ci n'en était qu'à une mise en bouche préliminaire, il a été constaté un défaut d'attestation dérogatoire de déplacement, même pour une simple sortie de pratique sportive à moins d'un kilomètre de leur résidence. L'homme, pantalon baissé, n'a pas eu le temps de prendre ses jambes à son cou.explique Jean-Michel Weiss, responsable de la Police Municipale de la Grande-Motte.Car si personne d'autre n'était sur la plage, il aurait pu y avoir d'autres yeux y compris plus enfantins aux balcons des résidences. Même si l'acte n'a pu aller plus loin que certains préliminaires...Le lieu, près du poste de secours du Grand-Travers fermé pour l'instant, n'est pas habituellement fréquenté par les exhibitionnistes et autres dragueurs libertins ou homosexuels comme le sont d'autres secteurs connus plus excentrés de la commune entre le Petit et le Grand-Travers.

Le couple, légitime pour la petite histoire (mais cela ne nous regarde pas comme diraient les Inconnus), habite en effet sur ce même front de mer. Peut-être que le confinement commençait à peser et à rendre les choses trop "routinières"...