Orléans : sans masque dans le tram, il tente d'échapper à un contrôle et tombe dans la Loire

Plus de peur que de mal ce 12 novembre pour un étudiant de 20 ans qui est tombé dans la Loire. Vers 13h30, le jeune homme se trouve dans le tramway qui circule près du pont Georges V lorsqu'il tombe sur un contrôle de la police municipale. Or, il ne porte pas de masque.

Une fuite qui se termine dans la Loire

De crainte de devoir payer l'amende de 135 euros, il prend immédiatement la fuite et tente de se cacher derrière le parapet du pont, selon les policiers municipaux sur place. Mais il glisse sur la pierre humide et chute dans la Loire, plusieurs mètres plus bas. Emporté par le courant, le jeune homme dérive jusqu'au quai Saint-Laurent, de l'autre côté du pont Joffre, un bon kilomètre plus loin.

Sur place, un policier municipal l’aide à sortir de l’eau. L'étudiant a été pris en charge par les pompiers du SDIS 45. Par miracle, son état n’avait rien de grave mais le jeune va être suivi pour contrôle au Centre hospitalier régional d'Orléans.