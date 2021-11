“Actes intolérables et inadmissibles”, les mosquées de Pontarlier et Montlebon dégradées par des tags anti-musulmans

"Le Comité de Coordination des Musulmans Turcs de France, condamne avec la plus grande vigueur ces actes qui ont visé délibérément les mosquées de Montlebon, Pontarlier et Roubaix" déclare ce dimanche le Comité de Coordination des Musulmans Turcs de France après avoir constaté des dégradations sur plusieurs lieux de culte musulman, notamment à Pontarlier et Montlebon dans le Doubs.

Ce sont les mosquées de l'Union Turco-Islamique des Affaires Religieuses qui ont été prises pour cible.

En Franche-Comté, la mosquée Philippe Grenier et les murs de l'association des turcs de Pontarlier ont été dégradées dans la nuit de samedi à dimanche 7 novembre. C'est aussi le cas à la mosquée de Montlebon.

Le maire de Pontarlier, joint par nos soins, s'est rendu sur place dès qu'il a appris la nouvelle. Il a qualifié ces actes d'intolérables et inadmissibles. "On ne peut pas accepter ça. On doit se respecter les uns les autres. C'est totalement intolérable, inqualifiable. Malheureusement, on a déjà vu des exactions comme celles-ci. Je ne comprends pas pourquoi la Croix de Lorraine qui plus est. C'est un symbole du mouvement de résistance face à l'occupant nazi. C'est très déplacé d'utiliser la croix de Lorraine pour marquer son opposition à l'Islam. Nous allons bien sûr porter plainte pour la dégradation sur le bâtiment public et nous apportons notre soutien aux victimes de ces dégradations" a-t-il détaillé.

"Clairement anti-musulman"

Interrogé par nos confrères de l'Est Républicain, Boubaker Lamamra, président de l'association des turcs de Pontarlier a expliqué qu'il considérait ces inscriptions comme "clairement anti-musulman vu la symbolique de la croix".

A l'origine, la croix de Lorraine est aussi appelée "croix d'Anjou". En 1477, la croix d'Anjou devient l'emblème de la Lorraine. Cette croix deviendra le symbole de la résistance en juillet 1940, symbole à opposer à la croix gammée nazie. Cette croix ornait également l'insigne du 507e régiment de chars de combat dont De gaulle est colonel de 1937 à 1939.